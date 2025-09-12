In der Bezirksliga trifft Hirschau auf Genkingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wir müssen den Dreier einfach erzwingen«, erklärt Hirschaus Coach Marco Calderaro deutlich. Bislang läuft es für den Titelaspiranten in der Fußball-Bezirksliga überhaupt nicht. Nach vier Spielen steht gerade mal ein Pünktchen auf der Habenseite. »Wir haben uns das alle ganz anders vorgestellt«, sagt der Trainer. Und so sind sie in Hirschau um Antworten bemüht. Insbesondere mit Blick auf das Duell am heutigen Freitag (18.30 Uhr) gegen den TSV Genkingen. »Jedes Spiel ist schwer, die Liga ist so ausgeglichen. Wir müssen den Schalter jetzt umlegen.« Im Training, so Calderaro, laufe es sehr gut, im Spiel aber fallen die Gegentore zu leicht. »Wir werden nach einem Rückstand hektisch, es fehlt ein bisschen Glück und dann fangen die Jungs an nachzudenken«.

Dabei gehören die Hirschauer zu den erfahrensten Mannschaften der Liga. Spieler wie Torschützenkönig Cihan Canpolat oder Michael Barth sind seit Jahren auf Topniveau in der Liga unterwegs. »Das Team will, aber es fehlen die letzten Prozente, die gilt es unter harter Arbeit herauszuholen.«

Hirschau um Antworten bemüht

Hirschau gegen Genkingen hätte das erste Schlagerspiel der Saison sein können. Der Vize der Vorsaison gastiert beim Meisterschaftsfavoriten. Doch auch bei Genkingen läuft es noch nicht rund. Der TSV rangiert nur auf Rang zehn. »Wir haben vergangene Saison ein Stück weit über unseren Möglichkeiten gespielt, aber die Situation ist auch aufgrund mangelnder Trainingsbeteiligung und vieler Wechsel so«, betont Genkingens Übungsleiter Marco Knoll. (leo)