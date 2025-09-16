Frauen-Landesliga: Leonie Weber kommt und trifft, Louisa Teufel mit Dreierpack

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Frauen-Landesliga kamen die Fußballerinnen des TSV Sondelfingen und TSV Lustnau mit Siegen aus den Startlöchern. Sondelfingen, das in der vergangenen Saison als Zweiter erst in der Relegation den Aufstieg in die Verbandsliga verpasste, setzte sich beim Bezirks-Rivalen SV Unterjesingen mit 4:3 (3:0) durch. Louisa Teufel markierte für Sondelfingen drei Tore, zudem war Luisa Franzmann erfolgreich. Nach der komfortablen 4:0-Führung kamen die Sondelfingerinnen noch einmal ins Schleudern. Lotta Brunnenmiller läutete mit dem dritten Unterjesinger Treffer in der 81. Minute eine spannende Schlussphase ein.

Nach einem überzeugenden 4:0 (1:0)-Sieg beim SV Deuchelried ist der TSV Lustnau der erste Tabellenführer der neuen Saison. Und das, obwohl die Personaldecke bei Lustnau nach wie vor dünn ist, nur drei Auswechselspielerinnen waren dabei. Nachdem Kim Priesnitz mit einem Latten-Kopfball Pech hatte, brachten Tanaya Betz, Leonie Weber (2) und Lisanne Epple mit ihren Toren den TSV auf die Siegerstraße. Von Lustnau gibt es eine interessante Personal-Neuigkeit: In der vergangenen Woche schloss sich Leonie Weber dem Verein an. Die 23-Jährige spielte bis Juni 2021 für den FC Bayern München II in der 2. Bundesliga. Für den Deutschen Fußball-Bund absolvierte sie acht Länderspiele in den diversen U-Nationalmannschaften. Zuletzt war Weber für Tittmoning in der A-Klasse Inn/Salzach am Ball.

Der Aufsteiger FC Engstingen unterlag dem SV Granheim mit 1:2 (1:0). Lea Vöhringer hatte die von Nuri Dogru trainierten Engstingerinnen in der 45. Minute in Führung gebracht. (kre)