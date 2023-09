FCR Siegesserie hält an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. »Insgesamt war es ein verdienter Auswärtssieg für uns«, erklärte Römersteins spielender Pressewart Florian Füllemann nach dem 4:0-Sieg gegen den SV Lautertal in der Münsinger A-Liga. Die Römersteiner Kicker hatten das »Spiel von Anfang an auf ihrer Seite«, ließen aber dennoch phasenweise Chancen für den SV Lautertal aufkommen. »Wir haben aber auch etliche Chancen ausgelassen«, fügte Füllemann nach dem Spiel hinzu. Der FC Römerstein gewann damit auch sein fünftes Saisonspiel, nachdem die Trainer die Trainingsschwerpunkte zuletzt in der Defensive setzten: »Das Ziel war heute ganz klar zu null zu spielen, das ist uns gut gelungen«, sagte Füllemann zufrieden.

Die SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten unterlag dem SV Hülben mit 0:3 (0:1). Hülben zog in der Tabelle mit der SGM gleich. (crn)