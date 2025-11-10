Fünf Jagne-Tore für den TSV Lustnau

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. »Beide Mannschaften haben den Zuschauern einiges geboten«, stellte Stefan Mader fest. Der Spielertrainer des Tübinger Fußball-A-Ligisten SGM Mössingen/Belsen erkämpfte sich mit seinem Team beim FC Rottenburg II ein 3:3-Unentschieden. »Unter dem Strich geht das Remis für beide Mannschaften in Ordnung«, urteilte der ehemalige Landesligaspieler des SV Nehren. Nicht zufrieden ist Mader mit der jüngsten Ausbeute seiner Elf: In den zurückliegenden drei Spielen gab’s nur zwei Punkte. »Auch in Rottenburg hat uns die Cleverness gefehlt, zudem sind wir etwas zu brav gewesen.« Mössingen/Belsen bleibt dennoch Tabellenzweiter. Für den Paukenschlag des Spieltags sorgte der TSV Lustnau, der nach dem 8:0-Triumph gegen den zuletzt stark aufspielenden Aufsteiger SF Dußlingen auf den dritten Rang vorrückte. Torjäger Bekai Jagne erzielte die ersten fünf Tore für Lustnau. (kre)