Erster Saisonsieg für die A-Junioren des SSV Reutlingen

REUTLINGEN. Im zehnten Anlauf hat’s geklappt. Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen brachten beim 2:0 (2:0) gegen Waldhof Mannheim den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach. Zuvor hatte es sechs Unentschieden und drei Niederlagen gegeben. »Bei uns hat es klick gemacht«, stellte Reutlingens Trainer Maik Stingel erfreut fest. Bereits in den beiden vergangenen Wochen sei es »bergauf gegangen«, nun wurde »vollkommen verdient« der erste Dreier eingetütet.

Die ersten 20 Minuten seiner Elf seien »überragend« gewesen, ließ Stingel die Partie Revue passieren. Niko Lucic und Elia Borgia brachten die Nullfünfer bis zur Pause mit 2:0 in Führung. Borgia vergab zudem zwei hundertprozentige Möglichkeiten. Auch in der zweiten Hälfte hatte der SSV die Waldhöfer im Griff. Für Mannheim wurde nur eine klare Chance notiert – in der Nachspielzeit klatschte ein Schuss an die Latte. Im letzten Vorrundenspiel gastiert der SSV am Sonntag (14 Uhr) beim Spitzenreiter TSG Weinheim.

Große Freude auch bei den Verbandsstaffel-A-Junioren des VfL Pfullingen. Der Tabellenachte gewann beim SV Fellbach mit 3:2 (1:2). Das Team von Trainer Benjamin Ponath habe »eine beeindruckende Leistung« gezeigt, heißt es in der Pressemitteilung des VfL. Nach einem 0:2-Rückstand gelang David Reck nach einem Standard das Anschlusstor für Pfullingen. Reck glich mit einem Distanzschuss zum 2:2 aus, ehe Kaan Sentürk in der Schlussminute den Auswärtssieg eintütete. (kre)