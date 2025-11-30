Elias Victor vom VfL Pfullingen II schreibt Geschichte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kuriosität in der Fußball-Bezirksliga Alb: Der VfL Pfullingen II erkämpfte sich in der Hinrunde beim SV Zainingen durch ein Tor von Elias Victor in der fünften Nachspielminute ein 1:1-Unentschieden. Am gestrigen Sonntag gab das Schlusslicht beim Spitzenreiter Pfullingen seine Visitenkarte ab. Zainingen führte bis in die Nachspielzeit hinein mit 2:1. Dann kam - Elias Victor. Der VfL-Angreifer erzielte in der 96. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand. Die Römersteiner warten somit weiterhin auf ihren ersten Sieg, obwohl sie gegen das Top-Team Pfullingen zwei Mal ganz dicht vor einem Erfolg standen. »Das war kein gutes Spiel von uns«, sagte VfL-Trainer Benjamin Hübner, »uns hat das Tempo, die Power der vergangenen Wochen gefehlt«. Am Ende des Jahres seien seine Schützlinge »ziemlich erschöpft«.

»Uns hat die Power der vergangenen Wochen gefehlt«

Der Tabellenzweite SGM Dettingen/Glems hat zwei Spiele weniger als Pfullingen absolviert und könnte sich noch die Herbstmeisterschaft sichern. Der Dritte SV 03 Tübingen setzte sich bei der SGM Altingen/Entringen mit 2:0 durch. Moubinou Saliou erzielte seine Saisontreffer 13 und 14 und ist in der Torschützenliste die Nummer zwei hinter Mouhamed Arfaoui (15) vom TV Derendingen. Einige Experten zählen Tübingen zu den Aufstiegs-Kandidaten. »Die Favoritenrolle nehmen wir nicht an. Wir haben viele junge Jungs«, betont Spielleiter Andreas Urban, für den Dettingen/Glems der Aufstiegs-Kandidat Nummer eins ist (»die haben eine abgezockte Truppe«).

Der TSV Ofterdingen verbesserte sich mit einem 3:1-Erfolg beim Aufsteiger und Vorletzten TV Derendingen auf den fünften Platz. Der TSV Genkingen rückte mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Walddorf auf Rang sechs vor. »Wir haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert«, strahlte Genkingens Trainer Marco Knoll über beide Wangen. Alexander Hantel erzielte bereits in der achten Minute das Tor des Tages. »Wir hätten bis zur Pause höher führen können. Direkt nach der Pause vergaben wir wieder eine hundertprozentige Chance«, berichtete Knoll. Erst nachdem Keeper Ben Sickinger wegen einer Notbremse mit einer umstrittenen Roten Karte bedacht wurde, kam Walddorf besser ins Spiel und hatte eine gute Einschussmöglichkeit. Knoll: »Wir haben in der Schlussphase richtig gut verteidigt.«

»Wir sind in Gomaringen ein Team. Die Erste und Zweite trainieren auch zusammen«

Aufsteiger TSG Upfingen erkämpfte sich gegen die SG Reutlingen nach einem 1:3-Rückstand ein 3:3-Unentschieden. »Wir haben uns stark zurückgekämpft«, lobte Upfingens Trainer Stefan Baisch seine Schützlinge. 21 Punkte aus 16 Spielen seien für die St. Johanner »eine gute Bilanz«, stellt Baisch fest. Nach dem Upfinger Führungstor von Nicolai Klett brachten der unverwüstliche Jacob Ammann mit zwei Toren und Simon Hanle die SG mit 3:1 nach vorne. Fabian Flitsch verkürzte für Upfingen per Kopf. In der Nachspielzeit lief Jona Tigges nach einem Schuss von Matteo Schneider durch und schob den Abpraller zum 3:3-Endstand ins SG-Gehäuse.

Beim 3:3 zwischen dem TSV Gomaringen und dem TSV Hirschau waren zunächst die Gäste spielbestimmend und gingen verdientermaßen mit 2:0 in Führung. »Wir haben dann aber Moral gezeigt und eine überragende zweite Hälfte gezeigt«, lobte Gomaringens Trainer Sevket Gencaban seine Schützlinge. Zwei Akteure hätten in seinem Team herausgeragt, meinte Gencaban: Maik Sparka und der aus der zweiten Mannschaft hochgerückte Kylian Tchassem. Insgesamt kamen bei Gomaringen vier Akteure aus der Zweiten zum Einsatz. »Die Jungs haben es super gemacht. Wir sind ein Team und trainieren auch zusammen.« Bei Gomaringen wurde in der 63. Minute die Allzweckwaffe Benjamin Lever eingewechselt. Der 31-Jährige agierte in der Jugend als Torhüter, versuchte sich später im Aktivenbereich als Feldspieler. Vor Beginn der laufenden Runde wurde Lever wieder als Keeper in den Kader aufgenommen. Nun half er gegen Hirschau als Feldspieler aus. (GEA)