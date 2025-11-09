Die Erfolgsserie des TSV Sickenhausen in der Bezirksliga geht weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN . Der Bezirksliga-Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems hat in Sachen Aufstiegsrennen ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Topspiel gegen den drittplatzierten SV 03 Tübingen triumphierte die SGM mit 4:0. »Das war eine überragende Mannschaftsleistung«, kommentierte der Erfolgstrainer Tiberius Vanca. Dabei überzeugte seine Mannschaft vor allem über aggressive Spiel gegen den Ball. Immer wieder erzwangen die Dettinger Ballgewinne durch hohes Pressing und kamen so zu Abschlussgelegenheiten. »Die Defensivarbeit beginnt vorne und durch unsere Kompaktheit und gemeinschaftliches Anlaufen verschaffen wir uns gute Chancen«, erklärte Vanca. Nach dem Führungstreffer durch Tim Randecker erhöhte Mario Nikolovski noch vor der Pause auf 2:0, der sich so zum Spieler des Tages aufschwang und allen vier Toren beteiligt war. »Er hat ein großartiges Spiel gemacht, ihm gehört ein großes Lob«, adelte Vanca seinen erfahrenen Leader.

Früher Rückschlag sorgt nicht für Unruhe

Weiter oben mit dabei ist auch der TSV Sickenhausen dank seines 3:1-Sieg gegen Schlusslicht SV Zainingen. »Am Ende ist es ein verdienter Sieg, weil wir die bessere Mannschaft waren«, so Trainer Manuel Geiger, der aber ergänzte: »Zainingen hat es uns nicht leicht gemacht.« Zumal ein verunglückter Rückpass für den Kaltstart bei den Gastgebern sorgte. Zainingens Richard Schaaf spritzte dazwischen und überlupfte TSV-Keeper Danny Läpple nach zwei Minuten zum 1:0. Postwendend aber gaben die Gastgeber die richtige Antwort und glichen aus. In Summe aber ließen die Sickenhäuser viele Chancen ungenutzt, wodurch bis zum Schluss eine Restspannung blieb. »Wir hätten die Partie früher entscheiden müssen, dafür waren wir aber nicht effektiv genug. Dennoch bin ich zufrieden mit den drei Punkten«, sagte Geiger dessen Mannschaft in bestechender Form agiert - die letzte Niederlage gab es Ende September beim 0:4 gegen den TSV Ofterdingen.

Ebenfalls wieder im Aufwärtstrend zeigte sich der TSV Genkingen, der das Albduell bei der TSG Upfingen mit 2:0 für sich entschied. »Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung«, lobte Genkingens Coach Marco Knoll. Philipp Deh brachte seine Farben in Front, während den Gastgebern wenig einfiel. Die Genkinger Defensive ließ kaum eine nennenswerte Aktion zu und verteidigt konsequent. »Das war der Schlüssel für unseren Erfolg«, ordnet Knoll ein. Dank des Dreiers steht der TSV jetzt bei 20 Punkten und schielt damit wieder ins obere Tabellendrittel. »Wir orientieren uns immer an oben, auch weil meine Mannschaft die Qualität dazu besitzt. Aber wir haben in der Hinrunde auch extrem viele personelle Wechsel immer wieder, was es uns schwer macht konstanter zu werden.«

SG Reutlingen taumelt nach vierten Niederlagen in Serie weiter

Düsterer hingegen ist der Negativlauf bei der SG Reutlingen, die beim 2:3 gegen den TSV Gomaringen die vierte Pleite in Serie kassierte. »Wir wussten, dass es auch diese Phasen gibt. Das zeigt mir einfach, dass wir weiterhin auch auf die bewährten Kräfte zurückgreifen müssen«, betonte SG-Spielertrainer Zvonimir Kvesic. Dabei führten die Orschel-Hagener zunächst mit 2:0. Zwei schwere individuelle Fehler, zum einen im Aufbauspiel, zum anderen ein folgenschweres Foul im Strafraum samt Elfmeter, ließen die Gomaringer aber wieder rankommen. »Das darf uns so einfach nicht passieren. Die Niederlage tut richtig weh«, sagte Kvesic. Besser läuft es hingegen für Aufsteiger SV Walddorf, der den zweiten Sieg in Folge einheimste. Kai Petruv sorgte bereits in der 14. Minute für das Tor des Tages gegen die SGM Altingen/Entringen. (GEA)