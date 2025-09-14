Der Spieltag der Kantersiege

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN.. Auch am fünften Spieltag der Reutlinger A-Liga-Saison gewann der TSV Sondelfingen, diesmal mit 8:1 gegen den GSV Hellas Reutlingen. »Es war ein sehr großer Unterschied, in der zweiten Halbzeit ist Hellas stark eingebrochen«, erklärte Sondelfingens Trainer Philipp Staneker. Eng wurde es nur kurzzeitig, als Hellas den Anschluss zum 1:3 erzielte. »Da hatten sie ein paar gefährliche Standards, mit dem 4:1 war die Partie dann aber entschieden«.

Der bisherige Dritte hingegen ließ Federn. Der TSV Mähringen spielte gegen Bezirksliga-Absteiger TuS Metzingen nur 1:1. »Es war ein total klassisches Unentschieden-Spiel. Ich bin nicht unzufrieden, es war wirklich schön anzuschauen«, sagte Mähringens Trainer Uli Ruoff. Mit Chancen gleichmäßig verteilt über die gesamte Spielzeit zeigten beide Teams ihre Klasse. Die Mähringer Führung fiel in der 67. Minute, als nach einem Freistoß von Muhammed Rasid Demirel sein Bruder Abdulsamed Demirel aus kurzer Distanz einköpfte. Der Ausgleich fiel nur acht Minuten später, als Dennis Philipps nach schöner Kombination traf. »Bisher läuft die Runde gut, auch heute war ein gutes Spiel«, so Ruoff.

TSV Eningen atmet durch

Nach schwierigen ersten Wochen in der A-Liga durfte der TSV Eningen nach einem 9:2-Sieg beim Tabellenletzten VfL Pfullingen III erstmals aufatmen. »Es war ein klarer Pflichtsieg, wir waren heute deutlich stärker, haben uns einen verdienten Sieg erkämpft. Wir brauchen einfach noch eine Weile, bis wir uns mannschaftstaktisch gefunden haben«, erklärte der neue Trainer Miguel da Silva. Trotz nur vier Punkten in vier Partien ist bisher vor allem Leon Fleischer erfolgreich. »Er machte heute nach dem Pokalspiel gegen Hülben den zweiten Dreierpack. Er hat lange nicht gespielt und ist jetzt absolut in Topform«. In den nächsten Wochen soll es vorangehen in Eningen. »Der Abstieg sitzt den Spielern noch zu tief. Wir müssen in den nächsten Wochen die Köpfe frei bekommen.«

Ebenso überaus eindeutig gewann die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen gegen den SV Walddorf II per 8:1-Heimsieg. »Es war sehr deutlich, hochverdient. Wir haben die Partie bis in einer kurzen Phase in der ersten Halbzeit total dominiert«, so SGM-Trainer Alexander Sulzberger. Nach intensivem Standardtraining funkte es bei der SGM, gleich drei der acht Tore erzielten Sulzbergers Schützlinge per Standards.

TSV Betzingen ausgekontert

Alles andere als zufrieden dürfte Betzingens Trainer Mario Kienle sein. Nach der 0:3-Niederlage beim SV Wannweil steht sein Team nach fünf Spielen mit nur einem Punkt da. »Wir wurden einfach sehr stark ausgekontert und hatten drei Stellungsfehler, die uns die Partie kosteten. Bereits die Vorbereitung war nicht einfach, wir hatten meistens weniger als zehn Spieler im Training.« Jetzt heißt es erstmal »spielfrei« für Kienles Team. »Wir sind aktuell ein bisschen dünnhäutig. Wir nutzen die zwei Wochen, um uns optimal vorzubereiten, wir kommen da raus«. Der SV Wannweil hingegen kämpfte sich nach zwei Niederlagen in Folge aus einer kleinen Ergebniskrise zurück.

Die Partie SV Degerschlacht gegen den TSV Oferdingen wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes verlegt. »Wir haben, wenn es mehrere Tage am Stück regnet, große Probleme mit unserem Platz«, erklärte Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger. (GEA)