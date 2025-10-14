Der Kusterdinger Jens Bauer verlässt den 1. FC Nürnberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRNBERG/REUTLINGEN. Jens Bauer aus Kusterdingen-Jettenburg, der als Fußballtrainer einen bemerkenswerten Weg hinter sich hat, ist nicht mehr Co-Trainer des Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der 33-Jährige verlässt den Tabellen-14. auf eigenen Wunsch. Als Grund nannte Bauer familiäre Gründe. »Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Ich wünsche der Mannschaft sowie dem Trainerteam weiterhin viel Erfolg und jedem Einzelnen nur das Beste«, wird der Trainer auf der Vereinshomepage zitiert. Bauer bittet um Verständnis, »die Gründe für diese persönliche Entscheidung zu akzeptieren«.

Lob von Chatzialexiou

Bauer fungierte bei den Nürnbergern seit Sommer 2024 als »Co« von Cheftrainer Miroslav Klose. Sportvorstand Joti Chatzialexiou bedankte sich für Bauers Einsatz und sprach von »hervorragender Arbeit«. Die Aufgaben des scheidenden Co-Trainers sollen künftig die Assistenten Javier Pinola und Jerome Polenz sowie Übergangskoordinator Dominik Schmitt übernehmen.

In der Jugend spielte Bauer für den TSV Mähringen, SSV Reutlingen, Stuttgarter Kickers, TSG Balingen und den TSV Kusterdingen. Bereits mit 16 Jahren erwarb er die Trainer-C-Lizenz, zwei Jahre später legte er mit Erfolg die Prüfung zur B-Lizenz ab und mit 23 bekam der »Trainer-Überflieger« in Hennef die Urkunde als A-Lizenz-Inhaber überreicht. Nach Stationen im Jugendbereich beim SSV Reutlingen, SV Walddorf und als Stützpunkttrainer sammelte Bauer erste Erfahrungen im Aktivenbereich - als Spielertrainer beim FC Mittelstadt und TSV Eningen. Schließlich trainierte er vier Jahre das U19-Bundesliga-Team des 1. FC Heidenheim. 2020 erwarb er die Fußball-Lehrer-Lizenz. Von Juli 2021 bis Juni 2024 sammelte Bauer Erfahrung als Co-Trainer der U16-, U17- und U18-Nationalmannschaft, ehe ihn Klose in sein Trainer-Team beim 1. FC Nürnberg holte. (GEA)