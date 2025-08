David Hummel: Was der Engstinger mit Hansa Rostock vor hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROSTOCK. Keiner schlägt die Mathematik mit ihren Statistiken. Das bedeutet auf den Fußball übertragen nichts anderes wie: Nicht jedes hochgepriesene Talent startet direkt in der Bundesliga durch. Die Allermeisten verschwinden sogar irgendwann für immer in der Versenkung. Viele müssen harte Umwege gehen, um ihr Ziel vom Profi-Fußball irgendwann einmal zu erreichen. Davon kann auch David Hummel ein Lied singen.

Der Name des Engstingers stand vor einigen Jahren auf den Talente-Zetteln der deutschen Nachwuchs-Scouts vermutlich sehr weit oben. Was daran lag, dass der junge Angreifer nach seinem Wechsel vom SSV Reutlingen zum VfB Stuttgart prompt die C-Junioren-Regionalliga mit 35 Buden zerschossen hatte. Und vermutlich auch, weil der ehemalige deutsche U 17-Nationalspieler 2020 Torschützenkönig beim prestigeträchtigen Mercedes-Benz-Junior-Cup wurde, wo einst auch Joshua Kimmich oder Mesut Özil in ihren jungen Jahren die Zuschauer im Sindelfinger Glaspalast verzaubert haben.

Zwei solide Spielzeiten in Homburg

Nach seiner Junioren-Zeit wurde es um Hummel, der sich als Teenager immer wieder mit hartnäckigen Verletzungen rumplagte, im Männerbereich dann einige Jahre recht still. Über eine kurze Zwischenstation beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach - seine erste Aktivenstation - wechselte der gebürtige Münsinger im Sommer 2022 zum damaligen Ligakonkurrenten und früheren Bundesligisten FC 08 Homburg. Im Saarland legte Hummel zunächst zwei solide Spielzeiten mit jeweils sechs und fünf Treffern hin. Er fiel jedoch nicht groß auf, weil andere die Schlagzeilen schrieben.

Zum Beispiel Hummels Sturmpartner Phil Harres, der in der Saison 2023/24 mit 24 Buden Torschützenkönig der Regionalliga Südwest wurde und im vergangenen Sommer prompt von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel verpflichtet wurde. Seine Qualitäten zeigte der 22-Jährige auch im deutschen Oberhaus. Mit beachtlichen acht Treffern war Harres letztes Jahr zweitbester Torschütze beim Bundesliga-Neuling aus Schleswig-Holstein. So schnell kann's manchmal gehen. Der Engstinger dagegen musste sich weiter gedulden.

Doppelpack gegen englischen Topclub und Champions-League-Teilnehmer

»Als Stürmer geht's halt oft über die Statistik. Man braucht meistens eine gute Saison«, weiß Hummel im GEA-Gespräch zu berichten. Dabei schmunzelt der 23-Jährige. Dazu hat er auch allen Grund. Während die Homburger mit Platz acht erneut eine enttäuschende Saison erlebten, feierte Hummel mit 15 Toren in der vergangenen Spielzeit den persönlichen Durchbruch. Und wurde nun mit einem Wechsel zum Drittliga-Topclub Hansa Rostock belohnt. »Ich weiß ganz genau, dass ich erstmal in der Herausforderer-Rolle bin. Die muss ich jetzt annehmen und jeden Tag alles geben«, sagte der frühere SSV-Jugendspieler Mitte Juni kurz nach seinem Wechsel zum Traditionsverein von der Ostsee.

Eine Woche vor dem Saisonstart am Sonntag gegen Erzgebirge Aue (13.30 Uhr, Magentasport) schrieb das Kicker-Magazin in der vergangenen Woche: »Der Ex-Homburger bleibt in Torlaune und ist mit sechs Treffern bislang Gewinner der Vorbereitung.« Auch Hummel hat das registriert. »Ein, zwei Sachen habe ich auch gelesen«, sagt er und lacht. Für ihn sei es aber erstmal darum gegangen in Rostock anzukommen und sich dem höheren Niveau anzupassen. Das ist dem Mann von der Schwäbischen Alb auf jeden Fall gelungen. »Ich habe das gemacht, was ich machen möchte: Meine Tore schießen. Das ist immer auch eine Form der Bestätigung, weil man zu Beginn meistens nicht so richtig weiß, wo man steht.« Sein absolutes Highlight: Ein Doppelpack beim 3:1-Sieg gegen den englischen Topclub und letztjährigen Champions-League-Teilnehmer Aston Villa.

Der Hype in Rostock ist ungebrochen

Der Hype in Rostock - viele zählen die Mannschaft in dieser Saison zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg - ist ungebrochen. »An jeder Ecke siehst du an den Laternen Hansa-Aufkleber und Graffiti an vielen Wänden. Oder auch Leute mit einem Kleidungsstück von Hansa. Man wird ständig daran erinnert, warum man hier ist. Das ist schon eine echte Hausnummer«, berichtet Hummel. Nach einer zu Beginn schwierigen ersten Saison nach dem Abstieg und zuvor drei Jahren Zweitligazugehörigkeit lechzen die Hansa-Fans wieder nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Das unterstreichen 14.000 verkaufte Dauerkarten für das stimmungsvolle Ostseestadion (29.000 Zuschauerplätze) - Rekord!

Mittendrin befindet sich Hummel, der mit seiner Freundin nun eine Wohnung in Strandnähe bezogen hat und dessen Wechsel im Juni zunächst bei vielen Anhängern unter dem Radar gelaufen sein dürfte. Schließlich holte Sportdirektor Amir Shapourzadeh mit Andreas Voglsammer gleichzeitig einen weiteren Mann für die Stürmer-Position, der mit seinen 33 Jahren bereits 219 Zweitliga- und 50 Bundesliga-Einsätze vorweisen kann. Der Routinier dürfte zunächst gesetzt sein. Das weiß vermutlich auch der 23-Jährige. Der sehr heimatverbundene Engstinger sagt: »Ich wollte einfach Gas geben und zeigen, was ich kann und mich aufdrängen. Bis jetzt läuft es sehr gut. Aber die Vorbereitung zählt ab dem Wochenende nichts mehr.« Doch der Name David Hummel dürfte spätestens jetzt jedem Hansa-Fan ein Begriff sein. (GEA)