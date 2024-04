Das war der Spieltag in der A-Liga Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Osterwochenende rollte der Ball in der Münsinger Kreisliga-A auf drei Plätzen. Der FC Sonnenbühl gewann bei der TSG Münsingen mit 2:1 (1:0). Sonnenbühl ging nach 41 Minuten durch den Treffer von Maximilian Sauer in Führung. Nach 75 Minuten glichen die Münsinger Akteure aus. Die Antwort des FCS ließ nur fünf Minuten auf sich warten. Silvan Hummel markierte mit seinem sechsten Saisontor den Siegtreffer für seine Farben. Der FC Sonnenbühl belegt den dritten Tabellenplatz und liegt zwei Punkte hinter Tabellenführer Genkingen und dem zweitplatzierten FC Römerstein. Er bleibt also weiter vorne dran.

»Das war Chancenwucher in der ersten Halbzeit«

Für den FCS geht es als Nächstes gegen den SV Auingen und den TuS Honau. Um den Anschluss nach ganz oben zu halten, sollte sich die Flaig-Elf in diesen Partien keine Ausrutscher erlauben.

»Der Sieg ist auch in dieser Höhe absolut verdient«, erklärte Lautertals Pressewart Jochen Spohn nach dem 4:1-Erfolg gegen den FV Bad Urach. Die Lautertaler dominierten das Geschehen von Beginn an, konnten ihre Dominanz vor der Pause aber nicht in Treffer ummünzen. »Das war ein regelrechter Chancenwucher in der ersten Halbzeit. Zum Glück haben wir die Treffer dann im zweiten Durchgang erzielt«, sagte Spohn. Simon Glocker und Kristof Heimberger glänzten durch einen Doppelpack. Den Schlusspunkt setze Heimberger in der 86. Minute, als er einen »folgerichtigen« Foulelfmeter verwandel-te. Für die kommende Saison müssen sich die Lautertaler nach einem neuen Übungsleiter umschauen. Michael Kleih zieht es nach zwei Spielzeiten als Coach des SV Lautertal zum Bezirksligisten SV Zainingen, wo er das Trio Schneider, Farmakoski und Grübel ablösen wird.

Der SV Auingen unterlag der SGM Steinhilben/Trochtelfingen mit 5:2 (3:1). Mit einem frühen Treffer brachte Tobias Steiner die SGM auf die Siegerstraße. Auingens Max Hagmaier konnte seine Farben zwischenzeitlich bis auf ein Tor ranbringen, bevor Steinhilbens Pascal Geiselhart seinen Doppelpack schnürte und für die Vorentscheidung sorgte. (crn)