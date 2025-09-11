Croatia Reutlingen verliert in der Landesliga erneut

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Funke will beim Fußball-Landesligisten Croatia Reutlingen einfach noch nicht so richtig überspringen. Im sechsten Saisonspiel gab es nach dem 2:4 gegen den TuS Ergenzingen bereits die vierte Niederlage. »Wir standen hinten nicht gut und waren vorne zu hektisch«, monierte Croatia Präsident Nikola Solic nach dem Spiel. Bereits nach elf Minuten traf Christian Materazzi zur Ergenzinger Führung. Kurz zuvor vergab Neuzugang Aris-Cosmin Dragulin aus bester Position vor dem Tor. Nach der Halbzeit aber, glich Dragulin (52.) dann aus.

»Am Ende war es zu wenig«

Dennoch scheint es Croatia in dieser Spielzeit noch an Stabilität zu fehlen, denn wieder nur drei Minuten später ging der TuS durch Dave Nzally (55.) in Front und erhöhte durch Samuel Dantzler (59.). Zwar kam Croatia dank eines späten Eigentors nochmal ran. Der Foulelfmetertreffer von Nico Gulde (90.+3) aber besiegelte die Niederlage endgültig. »Am Ende war es einfach zu wenig. Ich bin mit der Leistung nicht zufrieden, wir bekommen aktuell zu viele Gegentore. Daran müssen wir arbeiten«, erklärte Solic. (leo)