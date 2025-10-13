Croatia Reutlingen ist zurück in die Erfolgsspur

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Ende reckten sie die Arme in die Luft. Nach fünf Niederlagen in Serie gelang Fußball-Landesligist Croatia Reutlingen mal wieder ein Erfolgserlebnis. Einen 3:1-Sieg gegen das noch sieglose Schlusslicht Spvgg Freudenstadt, den sie sich hart erkämpften. »Wir wussten, dass Freudenstadt uns hoch pressen wird. Aber wir waren geduldig«, berichtete Croatia-Präsident Nikola Solic. Dabei nahm die Partie zunächst aus Croatia-Sicht einen leider fast schon vertrauten Verlauf. Nach einer Ecke stimmte die Abstimmung nicht und Caleb Kaupp traf freistehend zum 1:0. Doch die Elf von Patrik Androsevic ließ sich davon nicht beeindrucken.

Gerdes sorgt für Wendepunkt

Postwendend gelang nach Zusammenspiel von Dennis Pascolo und Björn Gerdes der Ausgleich – der Wendepunkt für die Partie. Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte der Gäste nach und Croatia bekam mehr Platz, generierte Torchancen und wusste diese auch zu nutzen. Vincenzo Giambrone in der 53. und Sotirios Cassiliou in der 73. Minute drehten die Partie. »Der Druck ist ein wenig weg, der Sieg gibt uns sicher einen Push für die kommenden Aufgaben«, betonte Solic und Trainer Androsevic pflichtete ihm bei: »Ich freue mich für die Jungs, jetzt können wir die kommenden Aufgaben in Tuttlingen und gegen den SV Nehren mit einer breiter Brust angehen.« (leo)