Bezirksliga: VfL Pfullingen II baut Siegesserie aus und springt auf Tabellenplatz zwei

REUTLINGEN. »Wir haben einfach gespielt, haben das körperliche angenommen und waren sehr reif«, freute sich Pfullingens Trainer Benjamin Hübner nach dem 3:1-Sieg seiner U 23 im Bezirksliga-Duell gegen den TSV Genkingen. Schon in der ersten Halbzeit dominierte der VfL die Partie, einzig die Chancenverwertung war den Pfullinger vorzuwerfen. Aus der Kabine kommend, klappte es dann auch mit dem Tore schießen. Fabiano Freitas auf Finn Beck - 1:0. In der 70. Minute erhöhte dann David Straube nach einer Ecke. Hinten raus kam dann aber nochmal Derby-Charakter auf, die Zuschauer sahen viele Zweikämpfe doch die VfLer blieben bei sich und gingen als verdienter Sieg vom Platz. »Hochverdient, ich bin wirklich stolz. Die Mannschaft hat eine Entwicklung in den letzten Wochen genommen und das sehen wir an unserer Serie«, so Hübner nach dem fünfte Sieg in Folge. Die Belohnung: Der Sprung auf Tabellenplatz zwei.

Zainingen schrammt am Unentschieden vorbei

Der Höhenflug des Bezirksligisten SG Reutlingen geht weiter. In einem hart umkämpften Duell beim SV Zainingen setzten sich die Orschel-Hagener mit 3:2 durch - es ist der dritte Sieg in Serie. »Die Mannschaft hat die entsprechenden Tugenden angenommen, die man in Zainingen braucht um zu bestehen. Daher bin ich sehr glücklich mit dem Dreier«, betonte Spielertrainer Zvonimir Kvesic. Dabei ist es insbesondere die Offensive, die derzeit für Schlagzeilen sorgt. Das liegt mitunter an Jacob Ammann, der nach längerer Verletzungspause langsam wieder zu alter Stärke findet und auch gegen Zainingen für das 1:0 und einen Assist sorgte. »Er ist unser Unterschiedsspieler, der sicher großen Anteil am Lauf hat. Allerdings arbeitet die Mannschaft sehr hart für ihn, was man nicht vergessen darf«, sagte sein Coach. Trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung kamen die Zaininger spät nochmal zurück und bauten mit dem 2:3-Anschlusstreffer Druck auf die SG auf. »Wir hätten das Spiel sicher früher zumachen müssen, aber letztlich geht es um die Punkte. Wir müssen das Momentum mitnehmen, das wird in dieser Saison ganz wichtig sein.«

Ebenfalls weiter auf der Erfolgswelle reitet der TSV Gomaringen, der nach dem 4:0-Erfolg gegen die TSG Upfingen auf Platz vier hüpft. »Überragender Auftritt«, lobte Gomaringens Coach Sevket Gencaban kurz und knapp. Und in der Tat, der Lauf der Gomaringer beeindruckt. Nach neun Spielen steht der TSV erst bei einer Niederlage und erzielte die zweitmeisten Tore im Bezirksoberhaus. »Anfangs der Saison hatten wir ein paar Themen mit unserer Fitness, aber wir holen auf und das sehen wir auch in der Leistung. Zumal uns die Breite im Kader extrem gut tut«, so Gencaban der sich und seiner Mannschaft klare Ziele steckt. »Bis zur Winterpause versuchen wir das Maximum rauszuholen, dann werden wir sehen, wo wir stehen.«

Sickenhausen bleibt eiskalt vor dem Tor

Ein ausgeglichenes Spiel, auch wenn das Ergebnis anderes vermuten lässt, sahen die Zuschauer beim 3:0-Erfolg des TSV Sickenhausen über den SV 03 Tübingen. Dabei war schon vor der Partie klar, dass der schwer zu bespielende Platz wenig fußballerische Highlights parat halten würde. Dass es dennoch etwas zu beklatschen gab, lag vor allem an Sem Flamm. Der Sickenhäuser sorgte mit einem Schuss aus rund 30 Meter für das 1:0 und das Tor des Tages. »Wir haben als Mannschaft extrem gut verteidigt und dann brauchst du nach vorne manchmal solche geniale Momente«, lobte Co-Spielertrainer Paul Prochiner, der den erkrankten Coach Manuel Geiger ersetze. »Am Ende machen in dieser Liga Kleinigkeiten den Unterschied und wir waren heute vor dem Tor einfach etwas kaltschnäuziger«, so Prochiner, der es nach einem gut ausgespielten Konter ebenfalls als Torschütze in die Statistik schaffte.

Ein bitteres Ende hingegen musste der SV Walddorf hinnehmen. Zunächst gelang Kai Petruv in der 89. Minute der 2:1-Führungstreffer. Aber der SV Pfrondorf, der nach dem Abgang von Trainer Markus Bradtke immer besser in die Saison kommt - vier Punkte aus den letzten beiden Spielen - kam nochmal zurück. Georg Ostertag brachte den Sportplatz in Pfrondorf nach seinem Ausgleich zum Jubeln. Nicht glanzvoll, aber effektiv siegte der Spitzenreiter, die SGM Dettingen/Glems, mit 1:0 gegen die TSG Tübingen II dank Mario Nikolovski, der das Tor des Tages besorgte. (GEA)