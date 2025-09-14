Aufsteiger TSV Sickenhausen jubelt über die »Momentaufnahme«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dass die Bezirksliga ausgeglichen wie lange nicht ist, da waren sich die Experten vor der Saison einig und so überraschen auch die Leistungen der Neulinge kaum. Allen voran der TSV Sickenhausen präsentiert sich in beachtlicher Frühform. Mit dem 2:1-Erfolg gegen die SG Reutlingen kletterte die Mannschaft von Trainer Manuel Geiger auf Rang drei. »Das war definitiv ein verdienter Sieg, wir waren das gesamte Spiel über überlegen«, resümiert Geiger. Dabei mussten sich die Fans des TSV gedulden. Die Gäste aus Orschel-Hagen, die ebenfalls stark in die Saison starteten, zeigten sich sehr passiv und standen tief. Doch die Sickenhäuser übten sich in Geduld und belohnten sich dafür. Christoph Bertram (76. Minute) und Julius Raiser (89.) sorgten für die Entscheidung. »Wir sind ruhig geblieben, das war extrem wichtig und spricht für die Reife der Mannschaft«, so Geiger, der mit Blick auf die Tabelle vorsichtig ist. »Das ist ein super Start und wir freuen uns, dass sich das in den Punkten wiederspiegelt. Es ist aber eine Momentaufnahme, jeder kann jeden schlagen. Wir müssen weiter arbeiten.«

Dettingen/Glems bleibt das Maß der Dinge

Unberührt von der Ausgeglichenheit in der Liga ist der Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems, die nach dem 2:0-Sieg gegen die SGM Altingen/Entringen weiter mmit weißer Weste von der Spitze grüßt. »Man muss das mit Vorsicht genießen. Jetzt, wenn die Urlauber in den Teams wieder zurück sind, stellt sich das vielleicht ein wenig anders dar. Wenn wir aber so weitermachen und verletzungsfrei bleiben, werden wir ein Wörtchen mitreden in Sachen Aufstieg«, formuliert Abteilungsleiter Thomas Anhorn. Gegen Altingen/Entringen bewies seine Mannschaft auch die Qualität eines Spitzenteams. Lange hielten die Gäste gut dagegen, aber die Dettinger blieben geduldig und belohnten sich mit Toren von Robin Digel (63.) und Mario Nikolovski (79.).

Ebenfalls richtig gut in die Spielzeit kam Aufsteiger TSG Upfingen, die dank des 2:1-Sieges beim SV Zainingen auf Rang vier springt. »Dieses Momentum wollen wir nutzen, um Punkte zu sammeln, denn die Liga ist einfach eine Wundertüte«, so Upfingens Offensivakteur Jona Tigges. In einem zerfahrenen Spiel, das von Einsatz und Zweikampf geprägt wurde, überzeugten die Upfinger vor allem zu Beginn und gingen durch einen Foulelfmeter von Michael Scheu in Front. Zainingen glich zwar durch David Götz aus, aber Sven Endler brachte seine Farben nur kurze Zeit später auf die Siegerstraße.

Pfullingen fehlt die Geradlinigkeit

»Das waren einfach zu viele Fehler, die haben uns das Genick gebrochen«, ärgerte sich Pfullingens U23 Trainer Benjamin Hübner. Seine Elf offenbarte bei der 2:5-Niederlage gegen den TSV Gomaringen vor allem individuelle Fehler. Bereits zur Pause lag der VfL mit 1:4 zurück und auch die Überzahl ab der 62. Minute - Fabian Geiser hatte Rot gesehen - brachte nicht die Wende. »Wir sind in Schönheit gestorben. Anstatt klaren und einfachen Fußball zu spielen, waren wir zu umständlich«, so Hübner und ergänzte: »Aber wir müssen daraus lernen, das gehört zu diesem Prozess dazu.«

Gar nicht laufen will es für den SV Walddorf. Im Unterschied zu den anderen Aufsteigern fällt der SVW deutlich ab und hält nach der 0:2-Niederlage beim TSV Ofterdingen weiter die Rote Laterne. »Der Start ist natürlich miserabel. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt«, ärgert sich Walddorfs Spielertrainer Sven Pichler und ergänzt: »Wir haben aber gute Spiele gezeigt, wir müssen eben dringend die individuellen Fehler abstellen, die zu Gegentoren führen«. (GEA)