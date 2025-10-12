A-Liga Reutlingen: Anadolu Reutlingen weiterhin makellos, TSV Betzingen im Aufwind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auch am achten Spieltag der Reutlinger A-Liga, das gewohnte Bild: Anadolu gewinnt. So rangieren die Reutlinger Fußballer auch nach acht Siegen aus acht Partien auf Tabellenplatz eins. "Der 2:1-Heimsieg gegen Mähringen fühlt sich zwiespältig an", erklärte Anadolus Trainer Muhammer Musturuk. Während sein Team in der ersten Hälfte "die beste Mannschaftsleistung der bisherigen Saison" ablieferte, ließ seine Truppe nach einer verdienten 2:0-Führung nach. "Wir waren zu locker, haben unsere Spannung verloren. "Die Mähringer haben viel mit langen Bällen gespielt, hatten Kanten vorne drinnen, wir haben das nur mäßig verteidigt. Da gibt es Luft nach oben."

Die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen, konnte das Nachziehen des TSV Sondelfingen nicht verhindern. »Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die letzten Wochen haben wir das Problem, dass wir bei Großchancen nicht cool genug sind«, haderte SGM-Trainer Alex Sulzberger. Defensiv macht sich der SGM-Coach nach der 1:2-Auswärtsniederlage keine Vorwürfe: »Wir haben toll verteidigt, bekommen die Gegentore per direktem Freistoß und haben uns beim zweiten Gegentor ungeschickt gegenseitig angeköpft. Aber sonst war es stark.«

Sebastian Aleccio trifft doppelt

Ebenfalls musste sich der SV Wannweil dem Favoriten geschlagen geben. Mit 1:4 verloren die Wannweiler bei der TuS Metzingen. Dabei starteten sie gut ins Spiel und übernahmen die Spielkontrolle. »Dann hatten wir eine Unachtsamkeit in der Abwehrreihe, die direkt ausgenutzt wurde. Wir haben ab dem Gegentor alle Köpfe hängen lassen. Das passiert uns in dieser Saison deutlich zu oft«, so Wannweils Trainer Ridvan Kaya. Die drei weiteren Treffer zum verdienten Metzinger Sieg wurden nach Standards erzielt. »Wir haben die schrecklich unaufmerksam verteidigt.«

In der Erfolgsspur ist der TSV Oferdingen. Mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen geht es für die Mannschaft von Matthias Kunst nach dem 5:3-Heimsieg gegen die Young Boys Reutlingen II weiter aufwärts. »Man merkt einfach, dass bei uns die Urlauber wieder alle fit und im Training sind. Der Kader ist breit, wir sind fit«, so Kunst. Bestes Beispiel hierfür: Nach seiner Einwechslung traf Sebastiano Alecco prompt doppelt.

TSV Betzingen im Aufwind

Mit dem zweiten Erfolg in der zweiten Partie startete Kevin Jarosik erfolgreich in sein Comeback an der Seitenlinie des TSV Betzingen. Mit einem 4:3-Auswärtssieg beim TSV Eningen setzte seine Mannschaft ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. »Die Partie war über weite Strecken ein offener Schlagabtausch«, sagte Jarosik. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit zogen beide Teams deutlich an. »Besonders freut es mich, dass unser 2:1 unmittelbar so entstanden ist, wie ich es zur Pause erklärt habe. Die Kommunikation läuft super.« Den Lucky Punch für die Betzinger setzte es in der 85. Minute, als Doppeltorschütze Matheus Passolt nach einem Gestochere im Strafraum einschob.

Nach dem 3:0-Heimsieg gegen die GSV Hellas Reutlingen ist Pfullingens Co-Trainer Benjamin Fenzl stolz auf sein Team: »Wir haben eine wahnsinns Mannschaftsleistung abgeliefert. Wir haben deren Offensive komplett im Griff gehabt. Offensiv lief es auch endlich gut.« Generell zeigte sich Fenzl zufrieden mit der Situation bei der dritten Mannschaft des VfL: »Es ist nicht einfach, wir müssen jede Woche einen neuen Kader zusammenstellen. Aber die Jungs haben unheimlich Bock und darauf bin ich stolz.« (GEA)