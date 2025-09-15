A-Liga Münsingen: TSV Holzelfingen in Topform

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Münsinger Fußball-A-Liga überzeugt der TSV Holzelfingen weiter. Mit einem 4:1-Erfolg bei Aufsteiger SV Auingen gelang es dem Team von Trainer Sven Bahnmüller, die Tabellenführung zu verteidigen und den vierten Sieg im fünften Spiel zu holen. »Absolut verdiente drei Punkte«, freute sich Bahnmüller. Den Grund der momentanen Form machte er ebenfalls aus: »Das Team allgemein überzeugt zurzeit sehr. Niemand ist sich für etwas zu schade und somit spielen wir mit viel Selbstbewusstsein.«

Eine keineswegs weniger beeindruckende Form hat der FC Engstingen. Ein überzeugender 3:0-Erfolg gegen die SGM Oberstetten bedeutete ebenfalls den vierten Sieg und zugleich Rang drei in der Tabelle. Trainer Bernd Hirschle war hochzufrieden: »Der Gegner blieb heute hinter meinen Erwartungen. Trotzdem war unser Auftritt sehr gut.« Außerdem freute er sich besonders über die letzten sieben Tage: »Das war eine Neun-Punkte-Woche, natürlich stimmt mich das sehr positiv.«

Nach einem 3:3-Unentschieden gegen den TSV Wittlingen blieb Sonnenbühls Coach Jonathan Knehr etwas ungläubig zurück. Auf der einen Seite konnte sein Team einen 1:3-Pausenrückstand aufholen, auf der anderen Seite gefällt ihm die Ausbeute seines Teams nicht: »Wir sind perfekt ins Spiel gestartet, doch Wittlingen kam gut zurück. In der zweiten Halbzeit warfen wir nochmal alles nach vorne und letztlich bin ich stolz auf die Moral der Jungs, aber ich kann nicht glauben, wie wir aktuell die Punkte liegen lassen.«

FC Lichtenstein überrascht

Der SV Würtingen macht mit einem 3:1-Sieg und zugleich dem ersten dieser Runde gegen die TuS Metzingen II einen großen Schritt und findet sich im Mittelfeld der Tabelle wieder. Nach drei Unentschieden in Folge und nun diesem Dreier zeigte sich Übungsleiter Peter Konietzny zufrieden: »Das war ein wichtiger Sieg. Wir haben den Metzingern kaum etwas angeboten und selbst die Tore zu wichtigen Zeitpunkten erzielt. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung.«

Dem FC Lichtenstein gelang gegen die SGM Bremelau mit einem 2:2-Unentschieden ein Achtungserfolg. Gegen das Top-Team dieser Spielklasse bewies die Mannschaft von Trainer Andreas Zwickl große Moral. »Das fühlt sich wie ein Sieg an«, meinte Zwickl. Personell geht der Aufsteiger auf dem Zahnfleisch und das nutzte Bremelau aus: »Wenn sie ihre Chancen nutzen, geht die Partie klar für sie aus.« Doch es kam anders. Bis fünf Minuten vor Schluss führte der Gast mit 2:0, ehe Lichtensteins Patrizio Mosca (85.) und Alex Werner (89.) das Endergebnis herstellten. »Ein großes Kompliment an meine Jungs. Vielleicht haben wir diesen Punkt nicht verdient, aber mir gefällt es, wie sie alles raushauen, trotz der vielen Ausfälle im Moment.«

Außerdem bezwang der SV Lautertal den FV Bad Urach mit 2:1 , während der SV Hülben mit einem 2:1-Erfolg bei der SGM Hayingen den vierten Ligasieg in Folge feierte. (ric)