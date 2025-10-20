A-Liga Münsingen: FC Engstingen an der Spitze

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Aufgrund der Niederlage des TSV Holzelfingen in Hülben (siehe Text und Foto Seite 30) gelang dem FC Engstingen nach einem hart umkämpften 4:3-Erfolg gegen den FC Sonnenbühl der Sprung an die Tabellenspitze der Münsinger Fußball-Kreisliga A. Dabei trafen die Schützlinge von Trainer Bernd Hirschle innerhalb von 40 Minuten vier Mal. Mit 4:2 ging es in die Pause. »Die erste Halbzeit war extrem intensiv und Sonnenbühl war der erwartet schwere Gegner«, meinte Hirschle. »In den letzten zehn Minuten mussten wir mit extrem viel Willen und Bereitschaft verteidigen, doch nach 95 Minuten war der Sieg dann unserer.« Sein Team solle »das mitnehmen und genießen, was es in den letzten Wochen erreicht hat«. Sonnenbühls Coach Jonathan Knehr zeigte sich einmal mehr unzufrieden: »Wir haben Gegentore jenseits von Gut und Böse gefangen, da waren wir nicht konsequent genug und gefühlt war jeder Schuss ein Tor. Im zweiten Durchgang konnten wir die Hypothek dann nicht mehr aufholen.« Wie so oft appelliert Knehr an die Verteidigung: »Wir müssen konsequenter verteidigen und die Spannung hochhalten. Vorne sind wir nicht perfekt, aber können immer wieder gefährlich werden.«

Achtungserfolg an Kirbe

Dem SV Würtingen gelang am Kirbe-Sonntag mit einem 0:0 gegen die SGM Bremelau erneut ein Achtungserfolg. Trainer Peter Konietzny zeigte sich zufrieden, trauerte aber einem vergebenen »Lucky Punch« nach: »Wir hatten die 0:11-Pleite der vergangenen Spielzeit noch im Kopf, wollten aber da weitermachen wollen, wo wir die letzten Wochen aufgehört haben. Letztlich hatten wir noch eine große Chance, die wir nicht nutzen konnten.«

Der TSV Wittlingen bleibt nach einem 2:0-Sieg gegen die SGM Steinhilben weiter in Schlagdistanz zu den Top Vier. »Ein Spiel, das sich über weite Strecken im Mittelfeld abspielte, ohne viele Chancen«, berichtete Wittlingens Spielertrainer Moritz Krohmer. »Im Spiel nach vorne ist bei uns noch Luft nach oben, das muss genauer und ruhiger werden.« Mit seiner Mannschaft und der derzeitigen Tabellensituation zeigte er sich zufrieden: »Es ist zwar eine Momentaufnahme und es geht eng her, doch wir stehen hinten oft gut und nehmen es uns zum Ziel, weiterhin im oberen Mittelfeld mitzuspielen.«

Die TuS Metzingen II setzte ihren Lauf von drei ungeschlagenen Spielen mit einem 2:1-Erfolg gegen den FC Lichtenstein fort. Dabei gingen die Lichtensteiner um Trainer Andreas Zwickl in Führung: »In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gezeigt, verpassten es aber, mehr Tore zu schießen«, so Zwickl. Metzingens Coach Antonio Grimaldi war stolz: »Nach einem schwachen ersten Durchgang haben wir das Spiel durch eine klare Leistungssteigerung gedreht. Mit dieser Moral können wir optimistisch in die nächste Partie gehen.« Außerdem besiegte die SGM Oberstetten die TSG Münsingen mit 5:0, ebenso setzte der FV Bad Urach mit einem 5:0-Erfolg gegen den SV Auingen ein Zeichen. (GEA)