A-Liga Münsingen: Auingen ärgert die Engstinger, Holzelfingen baut Vorsprung aus

MÜNSINGEN. In der Münsinger Fußball-Kreisliga A gelang dem TSV Holzelfingen ein 3:1-Erfolg gegen die TuS Metzingen II. »Wir haben diesen Sieg trotz einer eher durchwachsenen Leistung eingefahren. Am Ende war er aber verdient«, meinte Trainer Sven Bahnmüller. Außerdem ließ seine Mannschaft einige gute Tormöglichkeiten liegen.

Damit baut der TSV Holzelfingen den Vorsprung auf den FC Engstingen aus, denn der Tabellenzweite ließ beim Aufsteiger SV Auingen Federn und kam nicht über ein 1:1-Remis hinaus. »Das Ergebnis geht auf jeden Fall in Ordnung«, gab Engstingens Coach Bernd Hirschle zu. »Zwar gehörten die zweiten 45 Minuten uns, doch die Auinger haben mit viel Bereitschaft und Wille verteidigt.« Sein Gegenüber Stephan Maier sah es ähnlich: »Ein gerechtes Ergebnis, auch wenn wir 2:0 hätten in Führung gehen können und diese Partie dann vielleicht sogar gewinnen. Alles in allem bin ich mit der Leistung und der Einstellung sehr zufrieden.«

Der SV Hülben gewann mit 2:1 beim TSV Wittlingen und bleibt oben dran. »Obwohl wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren, würde ich das heute als Arbeitssieg werten«, meinte Goalgetter Christian Locher. »Wir haben keinen schönen Fußball gezeigt, doch diese drei Punkte sind sehr wichtig.« Das Goldene 2:1 erzielte Locher selbst in der 87. Spielminute.

FC Sonnenbühl kann durchatmen

Der FC Sonnenbühl kann nach über einem Monat ohne Dreier aufatmen und feierte beim SV Würtingen einen 2:1-Sieg. »Dieser Erfolg hat uns richtig gut getan«, meinte Sonnenbühls Trainer Jonathan Knehr. »Mit diesem positiven Gefühl gehen wir nun mit weniger Druck in die kommenden Wochen.«

Mit 3:1 bewältigte der FC Lichtenstein seine Aufgabe gegen die SGM Hayingen. Damit gewann das Team um Trainer Andi Zwickl das zweite Mal in den letzten drei Partien. »Wir sind momentan auf einem guten Weg«, befand Trainer Andreas Zwickl. »Wenn wir zu 100 Prozent da sind, können wir jeden Gegner ärgern. Trotzdem zahlen wir hin und wieder Lehrgeld, weil uns die Konstanz fehlt, aber heute freuen wir uns über die drei Punkte«, so Zwickl.

Die SGM Bremelau ließ mit einem 7:0-Erfolg gegen den FV Bad Urach aufhorchen. "Wir haben uns früh mit Toren belohnt und hatten das Spiel von da an über die gesamte Zeit im Griff", wusste Spielertrainer Jannik Lehner. "Außerdem sind wir geschlossen aufgetreten und haben uns in jeden Zweikampf geworfen. Mit diesem Sieg bleibt die SGM ebenfalls in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen musste sich im Nachbarschafts-Duell der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten mit 1:2 geschlagen geben. Dabei ging die Mannschaft von Trainer Timo Genkinger sogar mit 1:0 in Führung, schaffte es aber nicht, diese über die Zeit zu retten. »Eine völlig unnötige Niederlage«, fand Pressewart Michael Eberle. »Am Ende sind wir am Aluminium und am tollen Schlussmann des Gegners gescheitert. Zu allem Überfluss laden wir die Oberstetter zu beiden Toren ein.« (GEA)