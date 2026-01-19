Warum Möhringen den Ravens Reutlingen alles abverlangt hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖHRINGEN. Die Reutlinger Regionalliga-Basketballer sind nach wie vor die Mannschaft der Stunde. Der Tabellenzweite gestaltete beim 80:68 (38:40) in Möhringen auch das neunte Spiel in Folge seit Mitte November erfolgreich. Der Aufstiegsaspirant tat sich zwar lange Zeit schwer, gab sich aber am Ende doch keine Blöße. Dafür gibt es Gründe. »Wir haben uns anstecken lassen vom langsamen Spielstil des Gegners«, monierte TSG-Cheftrainer Rodrigo Reynoso und konstatierte trefflich: »Das war ein hartes Stück Arbeit.«

- Fehlende Spielkontrolle

»Das ist ein erfahrenes, abgezocktes Team«, erklärte Routinier Noel Duarte. Es sei schwer, gegen so eine Mannschaft. »Die können Basketball spielen, vor allem, wenn man sich ihrem Tempo anpasst.« Die Korbjäger der Gastgeber sind größtenteils nicht mehr die Jüngsten und bevorzugen eine eher langsame Spielweise. Sie fanden zügig ihren Rhythmus und übernahmen die Kontrolle des Spiels. »Wir wollten unser Tempo vorgeben und unser auf Schnellangriffe ausgelegtes Spiel durchziehen, haben das in der ersten Halbzeit aber nicht geschafft«, berichtete der 24-Jährige. Deshalb spielte der vermeintliche Favorit recht lange gut mit. Zwar führte Reutlingen 24:17 (9.), lag aber keine fünf Minuten später auch 32:37 zurück und ging auch mit einem Rückstand in die Halbzeit. »Da hat uns die nötige Anspannung gefehlt«, kritisierte Ravens-Coach Reynoso.

- Probleme beim Rebound

Noel Duarte stellte zudem klar: »In erster Linie haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht.« Und das, weil die Ravens wieder einmal kein resolutes Defensivverhalten an den Tag legten. »Wir müssen da als Mannschaft dagegenhalten«, ist sich das TSG-Urgestein bewusst. Warum es nicht funktioniert, vermochte er aber nicht zu sagen. »Wir haben Phase, da boxen wir den Gegner einfach nicht konsequent genug aus«, gestand Noel Duarte. »Wir schauen oft nur zu, wenn der Ball vom Korb zurückkommt«, schlug Reynoso in dieselbe Kerbe. »Das ist eine Sache, an der wir auf alle Fälle noch arbeiten müssen«, so Noel Duarte.

- Externe Einflüsse

Möhringen ist allerdings seit je her ein unangenehmer Gegner für die Reutlinger. Obwohl nur spärlich anwesend, kann das heimische Publikum doch ganz ordentlich Stimmung machen gegen Gästeteams und dadurch eine Rivalität schüren. Die kleinen, unfairen Nickeligkeiten der Möhringer Spieler wurden von den Unparteiischen nur äußerst inkonsequent unterbunden. Auf der anderen Seite bewerteten sie die aggressive, aus Reynosos Sicht aber auf alle Fälle regelkonforme Verteidigung häufig als Foul, was bei den Reutlinger Spielern und Trainern für Unruhe sorgte. Die Ravens ließen die nötige Abgeklärtheit vermissen und brauchten lange, bis sie für die Entscheidung sorgten. Die extrem knapp bemessene Schulsporthalle in einem der südlichen Stuttgarter Stadtbezirke tat möglicherweise sein übriges dazu, dass die Gäste nicht so recht zur Entfaltung kamen. »Wir haben gesehen, dass uns zu einem Spitzenteam doch noch etwas fehlt«, legte Reynoso den Finger in die Wunde. »Alle Mannschaften geben gegen uns ihr Bestes.«

- Individuelle Klasse

Am Ende sind die Reutlinger in dieser Saison aber doch zu gut besetzt, als dass ein Gegner wie Möhringen der Mannschaft ein Bein stellen könnte. Allen voran wieder einmal Miles Mallory sorgte durch ein abermals überragendes Scoring und Rebounding dafür, dass der Tabellenzweite nie zu sehr ins Hintertreffen geriet und im vierten Viertel auf die Siegerstraße einbog - auch deshalb, weil dann seine Teamkollegen gegen immer müder werdende Hausherren ebenfalls die Korbabpraller ergatterten. Youngster Lino Duarte zeigte in kritischen Momenten immer wieder seine große Klasse. Solche Spieler machen im Zweifel den Unterschied aus. »Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber zum Glück haben wir am Ende doch noch zu unserem Spiel gefunden«, sagte Reynoso, der ein großes Vertrauen in seine Spieler setzt. Es stehen aber weitere zehn Hauptrundenspiele aus »und noch haben wir nichts erreicht«, stellte der Argentinier klar. »Wir müssen den Druck hoch halten, damit wir fokussiert bleiben«, forderte er für die kommenden Wochen. (GEA)