TSG Solcom Ravens Reutlingen kassieren zweite Pleite in Folge

LICH. Nun ist es soweit! Die Regionalliga-Basketballer der TSG Solcom Ravens Reutlingen durchschreiten eine sportliche Talsohle. Am Samstag mussten die Aufstiegsaspiranten in Lich zum ersten Mal in dieser Saison eine zweite Niederlage in Serie hinnehmen. Dabei patzten die Schützlinge von Headcoach Rodrigo Reynoso ausgerechnet beim Tabellenletzten und gaben mit dem 93:101 (42:38, 85:85) nach Verlängerung einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand.

Harper macht den Unterschied

Als Jonas Harper die ersten Punkte der Partie zum 2:0 für Lich markierte, zeichnete sich noch nicht ab, dass der US-Amerikaner der entscheidende Unterschied werden sollte. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit deutete der 26-Jährige dann an, dass er bereit ist, zum Zünglein an der Waage zu werden. Die Ravens führten durch einen erfolgreichen Dreier und zwei verwandelte Freiwürfe von John Saigge mit zehn Punkten (80:70). Dann schwang sich die Licher Nachverpflichtung auf und avancierte zum Matchwinner für das bisherige Liga-Schlusslicht.

Mit elf Punkten in den letzten nicht einmal 120 Sekunden vor der Verlängerung - darunter ein Dreier mit der Schlusssirene, den die Gäste nicht zu verteidigen wussten - stellte Harper den 85:85-Ausgleich her und beteiligte sich in den fünf Minuten der Nachspielzeit mit acht weiteren Zählern am schließlich sogar recht deutlichen Sieg der Gastgeber. Bei seinem Debüt für die Hessen kam der letztjährige Regionalliga-Spieler des BSV Wulfen auf insgesamt 41 Punkten.

Schlechter Start mit vielen Ballverlusten

Die Ravens kamen wie in der Vorwoche schlecht ins Spiel. Viele Reutlinger Ballverluste in den ersten Minuten brachten die Hausherren um den ehemaligen Tigers-Bundesliga-Profi und Ex-Nationalspieler Johannes Lischka früh in Führung. Wie zuletzt bei der 70:81-Heim-Niederlage gegen Ehingen/Urspringschule wollten bei den Ravens die Würfe einfach nicht fallen. So mussten sie nach dem 5:5 (4.) und einem 8:2-Lauf der Hausherren schon frühzeitig einem 12:19-Rückstand (10.) hinterherlaufen.

Ebenfalls wie in der Vorwoche sollte das zweite Viertel das beste der Ravens sein. Nach und nach erarbeiteten sie sich Rhythmus in der Offensive und zeigten, warum sie dieses Jahr zu den Topteams gehören. Beim 24:23 (14.) durch einen Distanzwurf des mit 21 Punkten erfolgreichsten Reutlinger Werfers Vito Barbarosa lagen die Ravens erstmals nach dem 5:2 (4.) wieder in Führung. Die Gastgeber bekamen in dieser Phase keine Stopps hin und konnten nur durch Einzelaktionen punkten. Den zweiten Spielabschnitt entschied die TSG mit 30:19 deutlich für sich und ging mit einer 42:38-Führung in die Kabinen.

Ex-Nationalspieler Johannes Lischka (links) machte Miles Mallory und den TSG Solcom Ravens das Leben mächtig schwer. Foto: Joachim Baur

Im dritten Viertel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch; keine Mannschaft wusste sich abzusetzen. Doch Lichs Harper kam nun immer besser ins Rollen und übernahm Verantwortung für sein Team. Nach fünf verwandelten Dreiern waren die Ravens in den zweiten fünf Minuten nur von der Freiwurflinie erfolgreich und führten vor dem Schlussabschnitt noch mit drei Punkten (63:60). Auch da erzielten die vom Papier her haushoch favorisierten Gäste nur die Hälfte ihrer 22 Punkte aus dem Feld, während die Leistungsträger Nemanja Nadjfeji, Vito Barbarosa und Kapitän Noel Duarte schon mit jeweils vier Fouls bedacht waren.

In der Verlängerung hatten die Ravens personell geschwächt nicht mehr viel entgegen zu setzen. Nadjfeji (41.) und Noel Duarte (44.) wurden schon vor dem endgültigen Ende der Partie mit jeweils fünf Fouls zum Zusehen verdammt. Einzig Lino Duarte, der an diesem Tag ausnahmsweise mal nicht so überragende Miles Mallory, Saigge und Barbarosa kamen noch zu jeweils einem Korberfolg, während Lischka mit seinen Punkten 20 und 21 die 100 für die Hausherren vollmachte, die damit den zweiten Sieg in Folge landeten. (GEA)