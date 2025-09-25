TSG Reutlingen startet in die Regionalliga: Gerüstet für die Play-offs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum Saisonstart der 1. Regionalliga Südwest gibt’s etliche Neuerungen bei den Reutlinger Basketballern. Die TSG Solcom Ravens gehen künftig in der Oskar-Kalbfell-Halle als neue Spielstätte mit dem erfahrenen neuen Coach Rodrigo Reynoso sowie fünf neuen Leistungsträgern in die vierthöchste deutsche Spielklasse. »Wir haben noch relativ lange um die Play-offs mitgespielt«, erinnert der Sportliche Leiter Georgios Tsouknidis an die mit Abschluss-Tabellenrang 6 beste Saison der Vereinsgeschichte.

Diesen Erfolg sieht der Grieche »mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil wir natürlich die Aufstiegsrunde erreichen wollten. Das waren unsere Ambitionen, aber wir hatten keinen großen Druck«. Im fünften Regio-1-Jahr wollen die Reutlinger, wie jedes Jahr, »besser abschneiden«. Konkret: Das Ziel ist Platz 1 bis 4 der Hauptrunde und damit verbunden die Teilnahme an den dann zum zweiten Mal ausgetragenen Play-offs. »Dafür haben wir uns rüsten müssen«, so Tsouknidis weiter. Konkurrenten im Kampf um die Top 4 sind Schwenningen, Karlsruhe, Gießen, Lich und Saarlouis.

Samstag, 27. September 2025, 19 Uhr: TSG Ravens – Sunkings Saarlouis Sonntag, 12. Oktober 2025, 17.30 Uhr: TSG Ravens – SV Möhringen Samstag, 25. Oktober 2025, 19 Uhr: TSG Ravens – Lich Basketball Samstag, 8. November 2025, 19 Uhr: TSG Ravens – Schwenningen Samstag, 22. November 2025, 19 Uhr: TSG Ravens – Karlsruhe Lions 2 Samstag, 6. Dezember 2025, 19 Uhr: TSG Ravens – MTV Stuttgart Samstag, 13. Dezember 2025, 19 Uhr: TSG Ravens – College Wizards Samstag, 10. Januar 2026, 19 Uhr: TSG Ravens – Gießen Pointers Sonntag, 25. Januar 2026, 18 Uhr: TSG Ravens – Ehingen/Urspring Samstag, 7. Februar 2026, 19 Uhr: TSG Ravens – BBU 01 Ulm Samstag, 21. Februar 2026, 19 Uhr: TSG Ravens – ASC Mainz Samstag, 7. März 2026, 19 Uhr: TSG Ravens – TSG Söflingen Samstag, 28. März 2026, 19 Uhr: TSG Ravens – VfL Bensheim

Was der neue Head Coach als Nachfolger des Reutlinger Kult-Trainers »Vasi« Tsouknidis über die Ravens sagt, klingt fast wie eine Liebeserklärung: »Ich habe in den vergangenen drei Jahren viel von diesem Projekt gehört. Und als wir darüber sprachen, hat sich für mich die gute Gelegenheit gezeigt, nicht nur als Trainer der Regionalliga-Mannschaft zu arbeiten, sondern auch mit den Verantwortlichen die Entwicklung des Basketballs in Reutlingen voranzutreiben«, so der 36 Jahre alte Argentinier. Als neuer Assistent steht ihm Ex-Spieler Chara Kiriakidis zur Seite.

Bei Routinier Rouven Hänig entscheidet sich in den nächsten Wochen, ob er eventuell doch noch mal zurückkehrt. Einziger Wermutstropfen ist das vorübergehende Fehlen des letztjährigen Topscorers Kilian Fischer. Der Aufbauspieler weilt studienbedingt im Ausland, wird aber in der Schlussphase der Saison zurückkehren. »Die Jungs sind richtig hungrig. Sie wollen im Training immer alles geben«, sagt der Coach. Das gilt ebenso für die Vorbereitungsspiele, die auch gegen höherklassige Mannschaften positiv gestaltet werden konnten. »Es war eine große Überraschung für mich, wie die zusammengespielt haben. Das war nicht so zu erwarten.« Unter anderem haben die Ravens das Vierer-Turnier in Haiterbach gewonnen.

Umzug in die Oskar-Kalbfell-Halle

Die größte Änderung, was das Umfeld betrifft, ist der lang ersehnte Umzug von der IKG- in die Kalbfell-Halle – ein Projekt, das die Ravens-Verantwortlichen in den vergangenen beiden Jahren nur mühsam vorantreiben konnten. »Dies wird dazu beitragen, dass das Thema Basketball noch ein bisschen populärer wird in der Stadt«, prophezeit Abteilungsleiter Alexander Rogic mit Blick auf die noch zentralere Lage in der Innenstadt sowie bessere Parkmöglichkeiten. Mit 1.400 Zuschauern verdoppelt sich das Fassungsvermögen und es entstehen deutlich komfortablere Catering-Möglichkeiten. Vor allem aber freuen sich die Spieler auf einen viel besseren Hallenboden und dadurch hoffentlich weniger Verletzungen.

Nemanja Nadjfeji schwärmt in den höchsten Tönen von seinem neuen Team. »Ich weiß nicht, ob ich in der 1. Regio jemals mit so einer guten Mannschaft an den Start gegangen bin«, sagt der Sohn von Tigers-Legende Aleksandar Nadjfeji. Mit seinen knapp 25 Jahren ist er hinter Vito Barbarosa der Zweitälteste im Team.

Durch das Karriereende von Nikola Gaurina (42) ging der Alterschnitt der Ravens noch weiter nach unten. »Wir stellen dieses Jahr das jüngste Team, das wir jemals hatten«, erklärt Rogic. Das Durchschnittsalter beträgt 21 Jahre, 3 Monate (Vorsaison 21 Jahre, 8 Monate). Wie im vergangenen Jahr gehören auch wieder die vier 18-jährigen Youngster Jason Kaiser, Niko Kaps, Rehan Ahmad und Oskar Jetter fest zum Team.

Mit Reynoso in die Zukunft

Die größte Veränderung im Vergleich zur vergangenen Saison haben die Basketballer der TSG Reutlingen bei der Position des Trainers vollzogen. Nach zwölf Jahren als überaus erfolgreicher Head Coach räumte Vasilios Tsouknidis seinen Platz. »Das war für uns auch ganz neu, weil wir Vasi quasi bisher immer an der Seitenlinie hatten«, berichtet der Sportliche Leiter Georgios Tsouknidis. Angefangen hatte damals alles damit, dass »Jorgo« in der Oberliga-Saison 2012/13 als Spielertrainer von seinem älteren Bruder an der Seitenlinie unterstützt wurde.

Angesichts dieser tiefgreifenden Veränderung »musste«, so Georgios Tsouknidis, »ein Ersatz gefunden werden, der weiß, was wir hier machen, was wir vorhaben und der an dieses Projekt glaubt und es auch mitlebt«. Es ist eben eines dieser sportlichen Vorhaben, das aus sehr viel Herzblut und Leidenschaft entstanden ist, sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt hat. Alle Verantwortlichen hätten in der Vergangenheit ehrenamtlich sehr viel Freizeit geopfert und Arbeit investiert, »damit wir da sind, wo wir sind«, erklärt der Sportliche Leiter.

Künftig soll mit Rodrigo Reynoso als Cheftrainer eine neue Ära eingeläutet werden, die das »Projekt« in nicht allzu ferner Zukunft in die nächsthöhere Spielklasse Pro B führt. Der 36 Jahre alte Argentinier kommt vom Zweitligisten Crailsheim. Dort leitete er als Head Coach die Geschicke der zweiten Mannschaft in der 2. Regionalliga, sowie des Nachwuchs-Basketball-Bundesliga-Teams.

Seit fast neun Jahren in Deutschland, hatte Reynoso bereits bei den renommierten Bundesligisten Ulm, Würzburg und Braunschweig gearbeitet – jeweils als Head Coach der Nachwuchs-Teams in der Bundesliga sowie in Würzburg und Braunschweig als Assistenztrainer der BBL-Profis. »Wir sehen die Chance, mit Rodrigo eine Verbindung herstellen zu können, weil wir natürlich leistungsorientiert denken, aber auch unsere Jugend einbinden wollen«, so Georgios Tsouknidis. Weil es für wichtig angesehen wird, die Jugend auszubilden und zu entwickeln, wird Vasilios Tsouknidis künftig als Sport- und Nachwuchskoordinator das Jugendkonzept fortschreiben und die Förderung junger Spieler übernehmen.

Duarte-Brothers wieder vereint

Vor allem die neuen Spieler geben die begründete Hoffnung, dass es im fünften Jahr klappen könnte mit dem Aufstieg in die Pro B. »Wir haben das Team bestmöglich zusammengestellt, dass es dieses Ziel erreichen könnte«, sagt der Sportliche Leiter Georgios Tsouknidis. Deswegen sei man »ambitioniert, wir wollen aber auf dem Boden bleiben«. Die fünf namhaften Zugänge im Kurzporträt:

Nemanja Nadjfeji: Wegen der Tigers-Ära seines Vaters Aleksandar Nadjfeji als Trainer und Spieler in Tübingen aufgewachsen, bringt der 24-Jährige bereits Erfahrung sowohl aus der BBL und der Pro A als auch der Pro B mit. Der ehemalige deutsche 3x3-Nationalspieler kommt vom Ligarivalen Gießen. »Seit mehreren Jahren waren die Ravens und ich in Kontakt und ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat«, so Nadjfeji. Der 1,98 Meter große Forward weiß, was er will: »Ich bin nicht gekommen, um einfach nur zu spielen, sondern um zu gewinnen und am Ende als Aufsteiger hier zu bleiben.«

Vito Barbarosa: Zuletzt spielte der 1,86 m große Guard in seiner kroatischen Heimat für KK Diadora Zadar und war mit 24,1 Punkten pro Spiel Topscorer der 3. Liga. Der 25-Jährige durfte auch schon reichlich Erfahrung im Profibereich sammeln, u.a. beim Erstligisten KK Sonik Puntamika, wo er zwei Jahre unter Vertrag stand. Georgios Tsouknidis hat Barbarosa schon mehrere Jahre beobachtet und sie standen immer wieder in Kontakt. »Nach zwei Absagen hat es nun mit einer Verpflichtung geklappt«, freut sich der Sportliche Leiter. »Ich kann es kaum erwarten, dass die Saison beginnt und dass wir unsere ersten Spiele gewinnen«, so der starke Distanzschütze.

Neuer Head Coach der TSG Solcom Ravens: Rodrigo Reynoso aus Argentinien. Foto: Verein Neuer Head Coach der TSG Solcom Ravens: Rodrigo Reynoso aus Argentinien. Foto: Verein

Miles Mallory: Als US-Amerikaner ist der wuchtige Power Forward der Import-Spieler im Team und hat in der vergangenen Runde – ebenso wie sein alter und neuer Teamkollege Nadjfeji – mit Gießen zwei Mal gegen Reutlingen gewonnen. Nach überragenden Leistungen am College zählte Mallory in den vergangenen beiden Jahren zu den absolut Besten der 1. Regionalliga. »Dass wir Miles verpflichten konnten, darf durchaus als Transfercoup bezeichnet werden. Er hat mit seinen Leistungen Begehrlichkeiten geweckt«, so Tsouknidis.

Noel Duarte: Die Ravens haben ihr Eigengewächs und Aushängeschild nach zwei Jahren in der Pro B zurück. Studienbedingt hatte der Shooting Guard die Reutlinger damals bereits als Topscorer und absoluter Leistungsträger in Richtung Leitershofen verlassen. Nun bildet er mit Lino Duarte wieder ein Geschwisterduo. »Jetzt haben wir die zwei Brüder wieder zusammengebracht«, freut sich der Sportliche Leiter Georgios Tsouknidis. »Hier hat alles begonnen – jetzt ist es Zeit, gemeinsam ein neues Kapitel zu schreiben«, gibt sich der 23-Jährige ehrgeizig.

Aike Bensmann: Der 2,04-Meter-Mann wird erst Ende September richtig zum Team stoßen, weil er derzeit in den Prüfungen zum Physiotherapeuten steckt. Bensmann kommt vom Pro-A-Team Koblenz. Vor allem unter dem Korb ist der 107 kg schwere Big Man (23) zu Hause. ""Wir haben noch einen Center mit Erfahrung in der Liga gesucht", sagt Tsouknidis über den Ex-Limburger, der zudem auch Dreier einstreut. (GEA)