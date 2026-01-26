Siegesserie der TSG Solcom Ravens Reutlingen: Alles hat mal ein Ende

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auch für die Reutlinger Regionalliga-Basketballer wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Alles hat ein Ende. Nach neun Siegen in Folge riss die beeindruckende Serie des Tabellenzweiten. Gegen das Team Ehingen/Urspringschule mussten sich die Ravens am Sonntagabend vor 650 Zuschauern in der Oskar-Kalbfell-Halle mit 70:81 (35:40) das erste Mal seit Mitte November wieder geschlagen geben. Und diese Niederlage war durchaus verdient.

»Ich übernehme die Verantwortung für diese Niederlage«, stellte Rodrigo Reynoso unmittelbar nach Spielschluss klar. Der Ravens-Headcoach hatte seine Spieler offenbar nicht optimal auf den Gegner eingestellt. Die athletischen Gästespieler erzeugten vom Start weg mächtig Druck auf die Hausherren, erzwangen so sage und schreibe 21 Reutlinger Ballverluste. Bislang waren es im Schnitt nur rund 14,4. Allein daraus resultierten 28 Ehinger Zähler. »Die haben als Mannschaft besser zusammengespielt«, erläuterte Reynoso. Die Gäste waren ohne ihren vom Papier her besten Mann angereist. Temere Brown sitzt gerade seine Sperre wegen einer groben Unsportlichkeit ab. »Ich finde, dass sie ohne ihn noch besser spielen«, konstatierte der 36-jährige Argentinier.

Wächst da ein Heimfluch heran?

Drei Niederlagen und alle drei kassierte die Mannschaft vor den Augen der im Schnitt über 700 Zuschauern. Das ist ein Drittel der bislang zu Hause gespielten Partien. In der Kalbfell-Halle scheint es für die Ravens nicht nur Probleme mit den Korbanlagen und der Elektrik zu geben, sondern auch mit dem Siegen. Wächst da so etwas wie ein Heimfluch heran? Ist die beeindruckende Kulisse eher Last als Lust für die zum Teil noch sehr jungen Protagonisten? Saarlouis und Schwenningen hatten die Gastgeber bereits in ihre Schranken verwiesen. Nun haben auch die Gäste aus Ehingen Reynoso und seinen Mannen gezeigt, wo der Hammer hängt.

»Das würde ich nicht sagen. Wir waren selbst schuld«, widersprach Kapitän Nemanya Nadjfeji, der mit jeweils zehn Punkten und Rebounds sein zweites Double-Double für die Ravens auflegte. »Das war nicht so, wie wir spielen und auch auftreten wollen.« Erneut hätten er und seine Teamkollegen im Spielverlauf unerklärliche Aussetzer gehabt: »Wir hatten wieder Phasen, in denen wir über Einzelaktionen den Erfolg gesucht haben. Das ist aber nicht unser Spielstil.« Es lief nicht viel zusammen. Die Würfe fielen nicht, das Passspiel funktionierte nicht und auch der Zug zum Korb wollte nicht so recht klappen.

»Wir müssen in der Verteidigung mehr miteinander reden«

Das Reutlinger Team wirkte weniger fokussiert als gewohnt, machte einen nervösen Eindruck. Kurz vor dem Ende des ersten Viertels stand es dann 9:19. "Das war schlimm", haderte Valentin Beracochea, der einen seiner schlechtesten Auftritte im Trikot der Ravens aufgeboten hatte. Der Kampfgeist hätte ihm gefehlt und »Wir müssen in der Verteidigung mehr miteinander reden«, konstatierte der Aufbauspieler. Der Argentinier mit italienischem Pass erzielte den 70. und letzten Reutlinger Punkt. Das waren so wenige wie nie zuvor in dieser Runde. Beracochea wollte die erst dritte Saison-Niederlage aber auch nicht überbewerten. "Besser jetzt ein Spiel verlieren, als in den Play-offs dann gegen die College Wizards oder Schwenningen", so der 24-Jährige, der sein Team nach wie vor als das beste der Liga einschätzt. "Wir müssen daraus, lernen, es künftig besser machen und wieder ein bisschen mehr auf den Coach hören."

Die zahlreichen, im Normalfall ausgezeichnet agierenden Guards der Ravens fanden überhaupt nicht ins Spiel. Gerade einmal einer von 13 Dreierversuchen - und damit katastrophale 7,7 Prozent - fand den Weg durch die gegnerische Reuse. Lino Duarte erzielte damit das 20:22 (13.). Die Reynoso-Schützlinge nehmen im Normalfall 24,1 Versuche und verwandeln davon 35,8 Prozent.

Noel Tomas Duarte (rechts) tankt sich vor den Augen von Teamkollege Aike Bensmann durch. Der Ehinger Kaloyan Lozanov versucht es zu verhindern. Foto: Dieter Reisner Noel Tomas Duarte (rechts) tankt sich vor den Augen von Teamkollege Aike Bensmann durch. Der Ehinger Kaloyan Lozanov versucht es zu verhindern. Foto: Dieter Reisner

Miles Mallory hatte durch sechs Punkte in Folge die erste Führung seines Teams (32:29/17.) herausgespielt. Als der wieder einmal beste Reutlinger (22 Punkte, neun Rebounds) dann aber sein viertes Foul und nur 17 Sekunden später beim Stand von 67:69 (37.) sein fünftes kassiert hatte, ging gar nichts mehr bei den Hausherren. Der Rebound-Vergleich ging zwar mit 35:31 an die Reynoso-Schützlinge, aus den zehn offensiven Zweitversuchen resultierten aber nur sieben Punkte; Ehingen kam bei zwölf Versuchen auf elf Punkte.

Das von ihm bevorzugte Spiel in höchstem Tempo kam gegen die Youngsters aus der Talentschmiede auf der Schwäbischen Alb nicht zum Tragen. »Es wird Zeit, etwas zu verändern«, kündigte Reynoso an. Denn aus seiner Sicht bricht nun die heiße Phase der Saison an. Die ersten sechs, ja vielleicht sogar sieben Mannschaften kämpfen um die vier Play-off-Ränge. Im Falle eines Sieges gegen Ehingen wäre den Ravens mit dadurch 15 Siegen aus 17 Spielen einer davon schon so gut wie sicher gewesen. Nun ging nicht nur die Partie verloren, sondern auch der direkte Vergleich mit minus vier Körben. (GEA)