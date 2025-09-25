Reutlinger Ravens wollen »neue« Halle mit Sieg einweihen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Sommer ist vorbei. Das heißt zugleich: Es geht wieder los mit Basketball! Die TSG Solcom Ravens Reutlingen starten am Samstag (19.00 Uhr) in die neue Saison der 1. Regionalliga Südwest. Allerdings nicht mehr, wie bislang, in der IKG-Halle. »Neue« Heimspielstätte ist die Oskar-Kalbfell-Halle. Diese fasst auf dem Papier 1.400 Zuschauer und ist damit doppelt so groß wie die zuletzt regelmäßig gut bis sehr gut besuchte IKG-Halle. Gibt's da zum Einstand in die Saison gleich einen neuen Zuschauerrekord für die ambitionierten Reutlinger Korbjäger?

Die Mannschaft um ihren neuen Cheftrainer Rodrigo Reynoso will die Kalbfell-Halle auf alle Fälle gerne mit einem Sieg einweihen. Doch der Auftakt-Gegner wird direkt zu einer echte Herausforderung. Mit den Sunkings Saarlouis gibt ein Mit-Konkurrent um die begehrten vier Play-off-Ränge seine Visitenkarte ab. Die Saarländer sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der vierthöchsten deutschen Spielklasse und schlossen dabei meist im oberen Tabellendrittel ab. Nach schwachem Saisonstart legte das Team im vergangenen Jahr eine gute Rückrunde hin und arbeitete sich noch bis auf Platz 8 vor. Die »Sonnenkönige« setzen auf Kontinuität und bieten nahezu das gleiche Team auf wie vergangene Saison. Getragen wird es immer noch vom mittlerweile 41-Jährigen Ricky Easterling. Die Regionalliga-Legende ist der verlängerte Arm des neuen Head Coachs Jakob Burger auf dem Feld.

Besonders vor 2,04-Meter-Center Jordan Camper und dem neuen estnischen Aufbauspieler-Talent Jorke Aav warnt Reynoso: "Da müssen wir schon aufpassen." Er fordert von seinen Mannen "ein intelligentes Vorgehen gegen die vielen erfahrenen Spieler aus Saarlouis berichtet: "Die Jungs sollen besser zwei Mal nachdenken, aber das wissen sie." In dieser Woche hat nun auch Center Aike Bensmann trotz seiner Abschlussprüfungen zum Physiotherapeuten regelmäßig und wird damit bereit sein für das Big-Man-Duell mit Camper. Der neue Ravens-Coach ist mit der Vorbereitung sehr zufrieden. "Es hat mich überrascht, wie gut die Mannschaft angesichts von fünf Neuzugängen schon in der Vorbereitung zusammengespielt hat", berichtet Reynoso. "Das war nicht so zu erwarten."

Nemanja Nadjfeji lobt »die gute Teamchemie, die wir bereits haben«. Das rührt bei ihm daher, dass der ehemalige Tübinger als Jugendlicher in der Freizeit mit und gegen die Brüder Lino und Noel Duarte gespielt hat und zudem im vergangenen Jahr mit Miles Mallory das Gießener Trikot getragen hat. Er und sein Team bezwangen zuletzt beim Turnier in Haiterbach sowohl die Fellbach Flashers aus der Pro B, als auch Ligakonkurrent PS Karlsruhe Lions 2 und sicherte sich damit den Gesamtsieg. (GEA)