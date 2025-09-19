Klub Kartell aus Tübingen: Basketball-Kumpels mit ambitionierten Zielen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu Beginn war alles ganz unspektakulär. Eigentlich wollten sich die Jungs nur zum Kicken in der Freizeit treffen. »Die Saison geht ja immer lange, deshalb wollten wir uns in der Sommerpause ein bisschen davon ablenken und die gemeinsame Zeit genießen«, erklärt Timo Fischer im Gespräch mit dem GEA. Timo Fischer? Da klingelt bei einigen Basketball-Interessierten vermutlich etwas. Ja, der 23-Jährige ist in der Region definitiv kein Unbekannter. Fischer durchlief den gesamten Jugend-Bereich bei den Young Tigers und absolvierte für die Tübinger Profis in der Saison 2020/2021 13 Partien in der 2. Bundesliga. Anschließend spielte Fischer für die TSG Solcom Ravens Reutlingen in der Regionalliga.

2022 war das, als sich Fischer und Co. zum Bolzen in der Sommerpause trafen. Die Jungs absolvierten sogar Testspiele gegen Teams aus der Kreis- bis Oberliga. Alles aber nur aus reinem Spaß. »Irgendwann kam uns dann die Überlegung: Sollen wir nicht irgendwann, einen eigenen Basketball-Club gründen?«, berichtet der 23-Jährige weiter. Aus diesem irgendwann einmal wurde bald schon die Geburtsstunde von Klub Kartell.

Ein Haufen guter Kumpels

Gemeinsam mit Milos Nadjfeji (Sohn von Bundesliga-Legende, Ex-Tigers-Spieler und Tübingen-Trainer Sasa Nadjfeji), Juro Masic und Dimo Alexandridis treibt Fischer seitdem das Basketball-Projekt in Tübingen mit viel Herzblut voran. Am Samstag (20.15 Uhr in der Herrmann-Hepper-Halle gegen die dritte Mannschaft der Panthers Villingen-Schwenningen) startet die Mannschaft, die im vergangenen Jahr prompt den souveränen Aufstieg in die Bezirksliga schaffte, in die zweite Saison nach der Gründung. Was aber macht die Mannschaft so besonders?

Zunächst einmal ist Klub Kartell ein Haufen guter Kumpels, die Bock haben, gemeinsam Basketball zu spielen. Die meisten der Jungs haben früher zusammen in der Tigers-Jugend auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Und genau deshalb handelt es sich beim Tübinger Team, das offiziell zum TSV Lustnau gehört, nicht um irgendein x-beliebiges Amateur-Team, bei dem das Bierchen nach dem Training das höchste der Gefühle ist. Nein, »wir haben Ambitionen«, stellt Milos Nadjfeji klar. Der 27-Jährige ist nicht nur einer der Hauptdrahtzieher hinter den Kulissen, sondern gleichzeitig auch der Headcoach, der in dieser Saison auch wieder als Spieler auf dem Feld steht, nachdem ihn ein Kreuzbandriss in der letzten Saison außer Gefecht setzte. Er bringt außerdem bereits einiges an Trainer-Erfahrung mit.

Der Ex-Tigers-Zweitliga-SpielerTimo Fischer (rechts) ist einer der Mitgründer von Klub Kartell. Foto: Privat

In den vergangenen Jahren coachte Nadjfeji, der in einer echten Basketballer-Familie aufgewachsen ist und einst für den SV 03 Tübingen in der Regionalliga spielte, unter anderem das Jugend-Basketball-Bundesliga-Team der Young Tigers. Mit anderen Worten: Dieser Mann hat Ehrgeiz. Und genau das gleiche gilt auch für die Spieler. Im Kader finden sich zahlreiche Akteure, die bereits höherklassig auf Korbjagd gingen. Neben Fischer ist dabei allen voran Benni Traore zu nennen, der 2014 mit gerade einmal 16 Jahren sein Debüt für die Tigers in der Bundesliga gab und danach viele Spielzeiten erfolgreich für die Reutlinger in der Regionalliga spielte. Ein kleines Ausrufezeichen setzte der Club auch mit der jüngsten Verpflichtung von Mario Keller aus der dritten österreichischen Liga. Wie gut ist das noch junge Team aus Tübingen wirklich? »Ich würde sagen, dass wir aktuell das Zeug dazu hätten, in der Oberliga-Spitzengruppe mitzuspielen«, ist sich Nadjfeji sicher.

Das Projekt kommt richtig gut an. 150 Zuschauer finden sich laut dem 27-Jährigen im Normalfall zu den Spielen ein. Letztes Jahr seien bei den Top-Spielen sogar bis zu 450 Fans in der Hermann-Hepper-Halle in der Tübinger Weststadt vor Ort gewesen. Und auch abseits des Parketts erhalten Nadjfeji, Fischer und Co. große Unterstützung. Sogar äußerst prominente. Der deutsche NBA-Profi Ariel Hukporti von den New York Knicks – ein guter Freund von Fischer – zählt zu den sportlichen Unterstützern von Klub Kartell.

Sportliche Unterstützer können den Verantwortlichen entweder mit kleinen Finanzspritzen unter die Arme greifen oder beispielsweise mit Social-Media-Posts helfen, den Club noch bekannter zu machen. Auch Tigers-Kapitan Till Jönke und der letztjährige Bundesliga-Shooting-Star Bakary Dibba von den MLP Academics Heidelberg zählen zu den VIP-Supportern. Auffällig ist zudem, dass der Club auf seinem sehr professionellen gestalteten Instagram-Profil ständig neue Partner präsentiert. »Aktuell haben wir 13 Sponsoren. Die wollen wir so gut es geht auf unseren Social-Media-Kanälen präsentieren. Denn es sind schon auch gewisse Kosten, die man hat«, berichtet Nadjfeji.

Das Projekt spricht sich herum

Auch das ist total unüblich für eine Mannschaft, die in der zweituntersten Liga an den Start geht. Doch ein normaler Bezirksligist ist Klub Kartell eben nicht. »Es steckt ein Plan dahinter. Die meisten Spieler hätten keinen Bock, wenn man sagt: Wir schauen einfach, dass wir in der Bezirksliga spielen und fertig. Das Ziel ist es, so hoch es geht zu spielen. Wir wollen in den nächsten Jahren immer weiter aufsteigen. Die Oberliga sollte in der Zukunft auf jeden Fall drin sein. Vielleicht ja sogar noch mehr«, sagt Fischer.

Das Projekt kommt nicht nur richtig gut an, es spricht sich inzwischen auch herum, das in der Tübinger Basketball-Landschaft ein neuer Player am Start ist. Der ehemalige Tigers-Profi erzählt: »Viele Spieler kommen mittlerweile von sich aus auf uns zu. Es ist nicht so, dass wir auf Spieler zugehen und sie anquatschen, ob sie Bock haben, für uns zu spielen.« Weil die Anfragen von Spielern immer mehr werden, hat es seit dieser Saison auch eine zweite Mannschaft. Aktuell gibt das Team rund 40 Spielern eine sportliche Heimat in der Freizeit. Wie es in Zukunft weitergehen könnte?

Wie es in der Zukunft weitergehen könnte

Fischer glaubt: »Je höher wir spielen, desto mehr werden Jungs auf uns zukommen, die schon höherklassig gespielt haben.« Klar ist: Zu sportlicher Qualität sagen sie bei Klub Kartell niemals nein. Das Wichtigste sei jedoch, sagt Nadjfeji: »Nichts geht über den Charakter. Menschlich muss es in einem solchen Konstrukt mit so vielen Freunden einfach passen.« Natürlich haben die Jungs einfach Lust unter Kumpels gemeinsam ihrer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Es gibt allerdings noch einen anderen Aspekt, der ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt.

»Wir sind verdammt noch mal Basketball-Europameister und amtierender Weltmeister«, fährt es aus Fischer heraus. Der Basketball in Deutschland sei noch nie so groß gewesen. Und Klub Kartell? »Wir wollen einen kleinen Teil dazu beitragen, dass der Sport immer weiter gepusht wird. Vor allem auch hier in der Region. Auch wenn die Tigers Tübingen bereits eine große Nummer sind«, betont der 23-Jährige. (GEA)