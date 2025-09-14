Deutschland ist Basketball-Europameister: Mission erfüllt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Durch den Sieg im packenden Endspiel gegen die Türkei ist Deutschland nach 32 Jahren wieder Basketball-Europameister. Zum dritten Mal nach dem Erfolg 1993 sowie der Vize-Meisterschaft 2005 hat eine Mannschaft das EM-Finale erreicht. Im Unterschied zur Vergangenheit war dies keine Überraschung, sondern ein Selbstverständnis.

Denn die Jungs um Dennis Schröder und Franz Wagner sind ein Team, das sich nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 diesen nächsten Erfolg verdient hat. Unter all den klangvollen Namen des europäischen Spitzen-Basketballs steht Deutschland nun ganz oben. Und die Mannschaft gehört genau dorthin. Vier Halbfinal-Teilnahmen in vier Jahren sind kein Zufall. Die DBB-Auswahl ist mit dem Gewinn des WM-Titels vom Jäger zum Gejagten geworden. Im Olympischen Halbfinale 2024 gegen Gastgeber Frankreich ist sie an diesem Druck noch gescheitert. Mittlerweile strahlen sie eine Reife aus, die keineswegs selbstverständlich ist.

Diese Mannschaft war auf einer Mission

Denn seit den Tagen von Paris hat sich viel geändert. Erfolgscoach Gordon Herbert ist zum FC Bayern abgewandert. NBA-Star Moritz Wagner verletzte sich schwer am Knie. Herbert-Nachfolger Alex Mumbru musste im Verlauf des EM-Turniers aufgrund einer zehrenden Krankheit ins zweite Glied zurücktreten.

Auch wenn in den Begegnungen der K.o.-Runde nicht alles Gold war, was glänzt, haben es die Spieler dennoch stets geschafft, sich zu fokussieren. Sie bewiesen damit, dass sie sich als Team durch ein Turnier kämpfen können. Zumal die Erwartungen nach der grandiosen Gruppenphase, die völlig ohne Fehl und Tadel mit Basketball der Extraklasse absolviert wurde, wohl doch etwas zu hoch angesetzt waren. Die Jungs kuschen mittlerweile längst nicht mehr vor den großen Namen der NBA. Es ging nicht darum, irgendeine Medaille zu holen und damit gut abzuschneiden bei den interkontinentalen Titelkämpfen. Es ging nur um Gold. Diese Mannschaft war auf einer Mission, die mit dem Gewinn der Europameisterschaft erfüllt wurde. (GEA)