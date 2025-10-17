Zweiter Bauabschnitt: Reutlinger Kaiserstraße bleibt nur halbseitig befahrbar

In der Kaiserstraße wird der Ausbau der Fernwärmeleitungen fortgeführt.

REUTLINGEN. Ab Montag, den 20. Oktober 2025, werden die Arbeiten zum Ausbau des Fernwärme-Versorgungsnetzes in der Reutlinger Kaiserstraße im Rahmen des zweiten Bauabschnitts fortgeführt. Hierbei wird im Bereich zwischen Aulberstraße und Krämerstraße das bestehende Netz erweitert. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Arbeiten gliedern sich in zwei aufeinanderfolgende – ungefähr gleich lange – Teilabschnitte. Es ist vorgesehen den ersten Teilabschnitt bis Ende November, einschließlich der abschließenden Asphaltarbeiten in diesem Bereich, zu beenden.

Der Baubeginn des zweiten Teilabschnitts wird Anfang Dezember – in Abhängigkeit von der zu erwartenden Witterung – bekanntgegeben.

Während der gesamten Bauzeit bleibt die Kaiserstraße halbseitig befahrbar.

Dennoch bittet FairEnergie alle Verkehrsteilnehmer sowie die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. (pm)