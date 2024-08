Zwei Straßen werden in Reutlingen ab Montag gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Stromversorgungsunternehmen FairNetz GmbH hat angekündigt, dass sie in der Tübinger Straße (von Gutenbergstraße bis Tübinger Straße, Gebäude 9) die Trinkwasser- und Erdgasversorgungsleitungen auswechseln wird. Die Arbeiten beginnen – gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt – am Montag, 19. August.

Die Arbeiten können voraussichtlich bis zum 13. September abgeschlossen werden. Für die Durchführung der Arbeiten ist im Baustellenbereich eine beidseitige Vollsperrung der Tübinger Straße erforderlich. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Ortskundigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den Baustellenbereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Die FairNetz GmbH wechselt außerdem in der Steinenbergstraße in Reutlingen die Stromversorgungsleitungen aus. Die Arbeiten beginnen – gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt – am Montag, 19. August, in der Eugenstraße (erster Abschnitt von Eugenstraße 33 bis Stämmesäckerstraße). Der zweite Abschnitt (von der Stämmesäckerstraße bis zur Werastraße) beginnt am Montag, 2. September. Insgesamt werden die Arbeiten in Teilabschnitten mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Eine Vollsperrung der Straße im jeweiligen Teilabschnitt ist erforderlich. Die Zufahrt für Rettungsdienste, sowie für die Anlieger bleibt jedoch möglich. Für Fragen steht die Koordinationsstelle der FairNetz GmbH zur Verfügung. Für Einschränkungen und Behinderungen der Anlieger und Verkehrsteilnehmer bittet die FairNetz GmbH um Verständnis. (eg)

07121 5823805