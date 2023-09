Verdacht auf zwei Fälle von K.o.-Tropfen auf Dirndl-Party in Sickenhausen

K.o.-Tropfen werden in ein Glas gekippt.

SICKENHAUSEN. Eigentlich sollte es eine fröhliche Party werden, die Dirndl- und Lederhosen-Gaudi in Sickenhausen, veranstaltet vom Narrenverein Degerschlachter Wildsaua. Für mindestens zwei Frauen endete der Abend allerdings im Desaster. Sie wurden wohl Opfer von K.o.-Tropfen.

»Uns sind zwei Fälle bekannt«, bestätigt Tina Rempfer, Polizeiführerin vom Dienst. »Es handelt sich um zwei Frauen, die mit Symptomen wie nach einem erheblichen Alkoholgenuss aufgefallen sind und dann medizinische Hilfe bekommen haben.« Zwei Mal wurde der Rettungsdienst gerufen: Einmal auf die Veranstaltung, einmal an einen anderen Ort, der Vorfall stehe aber im Zusammenhang zur Party. K.o.-Tropfen lassen sich nur sehr kurze Zeit im Blut und im Urin nachweisen. Außerdem ist die Gruppe potenzieller Täter auf einer Party mit tausenden Besuchern wie in Sickenhausen groß. Trotzdem hatte die Polizei wohl Hinweise, denn »ein Mann, der dort war, wurde überprüft«, so Rempfer. »Allerdings konnten wir keine belastenden Momente finden.«

Die Vorfälle wurden der Polizei gegen 23 und 0.30 Uhr bekannt. Zeugen oder Frauen, die ähnliches erlebt haben, werden gebeten, sich schnell bei den Beamten zu melden, Telefonnummer 07121 942 3333.

Ein Mitglied des Organisationsteams der Dirndl- und Lederhosen-Party bestätigte auf GEA-Anfrage, dass zwei Frauen ins Krankenhaus gebracht wurden. »Über die Gründe liegen uns aber keine Infos vor.« Insgesamt sei im Festzelt eine »super Stimmung« gewesen und »immer friedlich« zugegangen. »Es gab nicht mal ein Gerangel oder ähnliches.«(GEA)