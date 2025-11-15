Zwölfmal Landessieg für junge Handwerkerinnen und Handwerker aus der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Im Neuen Schloss in Stuttgart wurden die Landessiegerinnen und Landessieger der Deutschen Meisterschaft im Handwerk ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr hat der handwerkliche Nachwuchs aus der Region bewiesen, dass er landesweit Spitzenklasse ist. Zwölf junge Menschen aus dem Kammerbezirk der Handwerkskammer Reutlingen wurden beim Festakt in ihrem jeweiligen Gewerk zu Landessiegerinnen und Landessiegern gekürt. Ergänzt wurde dieses starke Ergebnis durch zehn zweite und acht dritte Plätze auf Landesebene. 16 junge Handwerker und 14 junge Handwerkerinnen schafften den Sprung auf das Siegertreppchen. Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern war also nahezu ausgeglichen.

Traditionsreicher Wettbewerb

Im parallel stattfindenden Gestaltungswettbewerb »Die gute Form im Handwerk«, der in rund 40 Gewerken ausgetragen wird, gingen außerdem zwei erste Preise an eine Maßschneiderin und einen Goldschmied, ein zweiter Preis ebenfalls an eine Maßschneiderin. Der traditionsreiche Wettbewerb vereint die besten Nachwuchskräfte des Handwerks und bietet ihnen eine Bühne, auf der sie ihr Können und ihre Professionalität zeigen können. »Die hohe Qualität der Leistungen, die unsere Nachwuchskräfte gezeigt haben, bestätigt die exzellente Ausbildung, die die Handwerksbetriebe im gesamten Kammerbezirk bieten«, sagt Christiane Nowottny, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Reutlingen, die gemeinsam mit Präsident Alexander Wälde in Stuttgart die Preisträger beglückwünschte.

Auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Schirmherrin der Veranstaltung, gratulierte dem talentierten Nachwuchs: »Das Handwerk ist der Motor unserer Wirtschaft – und seine Fachkräfte sind die Gestalter unserer Zukunft. Nur mit gut ausgebildeten, engagierten Handwerkerinnen und Handwerkern werden wir die großen Aufgaben unserer Zeit erfolgreich bewältigen. Ob Energiewende, Digitalisierung oder Nachhaltigkeit – ohne sie geht es nicht.«

Eine Runde weiter für Bundeswettbewerb

Für die zwölf Erstplatzierten aus dem Kammerbezirk auf Landesebene geht der Wettbewerb nun in die Bundesrunde. Dort treten sie gegen die besten ihres Berufs aus ganz Deutschland an. Wer die bundesweiten Titel gewinnt, wird am 5. Dezember in Frankfurt bekannt gegeben. (eg)