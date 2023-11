Die ehemalige Reutlinger Stadtparlamentarierin und Kreisrätin Ursula Menton ist am 30. Oktober gestorben. Bestattet wird sie an einem Ort, der ihr immer am Herzen lag: auf dem Friedhof Unter den Linden.

Ursula Menton im Jahr 2009, kurz vor ihrem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik: So ist und bleibt die »Grande Dame« vielen Reutlingern in Erinnerung. Foto: Trinkhaus Gerlinde Ursula Menton im Jahr 2009, kurz vor ihrem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik: So ist und bleibt die »Grande Dame« vielen Reutlingern in Erinnerung. Foto: Trinkhaus Gerlinde

