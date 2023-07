Zugausfälle und Bus-Ersatzverkehr ab August in Reutlingen und der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN/KREIS TÜBINGEN. Die Deutsche Bahn informiert in einer Pressemitteilung über die Auswirkungen der bevorstehenden Baumaßnahmen am Metzinger Bahnhof und der Brückenbauarbeiten bei Kirchentellinsfurt. In der Meldung heißt es zwar, dass »die Detailplanungen zu den bevorstehenden Baumaßnahmen derzeit noch nicht final abgeschlossen« seien, dennoch gebe es Auswirkungen auf den Zugverkehr bei den Zügen der DB Regio Linie IRE 6a und RB 63. Auch die Züge der Linie IRE 6, MEX 12, MEX 18 der SWEG Bahn Stuttgart seien von den Bauarbeiten betroffen.

Erster Zeitraum der Bauarbeiten: Von Freitag, 4. August (ab 22 Uhr) bis Mittwoch, 23. August gibt es Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen auf der DB Regio Linie RB 63: Bad Urach - Metzingen - Tübingen und der SWEG Bahn Stuttgart Linien MEX 12 und MEX 18: Nürtingen - Tübingen.

Zweiter Zeitraum der Bauarbeiten: Von Donnerstag, 24. August, bis Dienstag, 5. September gibt es Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen auf der DB Regio Linie RB 63: Metzingen - Tübingen und der SWEG Bahn Stuttgart Linien MEX 12 und MEX 18: Reutlingen - Tübingen.

Die Züge der Linie IRE 6a / 6 fallen zwischen Stuttgart und Tübingen bis zum 8. September aus.

Im Juli kommt es zwischen Stuttgart Hbf und Tübingen Hbf an unterschiedlichen Tagen zu Fahrplanänderungen, vor allem in den Abend- und Nachtstunden. Die veränderten Fahrzeiten hierzu finden Sie in der digitalen Reiseauskunft auf bahn.de und auch im DB Navigator. (pm)