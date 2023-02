In diesem Teil der Mozartstraße kann mit Blick auf den Georgenberg noch kostenlos geparkt werden, was viele Autofahrer auch tun. Die Anwohner klagen darüber, selbst keinen Abstellplatz mehr zu finden. FOTOS: ZENKE Foto: Stephan Zenke In diesem Teil der Mozartstraße kann mit Blick auf den Georgenberg noch kostenlos geparkt werden, was viele Autofahrer auch tun. Die Anwohner klagen darüber, selbst keinen Abstellplatz mehr zu finden. FOTOS: ZENKE Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.