Wie es ein Reutlinger in den Tatort geschafft hat

REUTLINGEN. Vielleicht ist es der Anfang von etwas ganz Großem. Darauf hofft Holger Kimmerle zumindest. Der 50-Jährige aus Rommelsbach hat eine Rolle im Stuttgarter Tatort ergattert. »Ich bin zuversichtlich, dass sich das weiterentwickelt« , sagt er. »Für mich war das der Einstieg.«

Seit rund 20 Jahren sammelt Kimmerle bereits mehr und mehr Erfahrungen vor der Kamera. Ob als Model oder in kleinen TV-Rollen. Er war schon bei »Alarm für Cobra 11« , »Soko Stuttgart« oder »Sturm der Liebe« zu sehen. Als Model für große Größen hat der 1, 97-Meter-Mann auch schon Mode für Kataloge präsentiert.

Holger Kimmerle ist auch als Model tätig. Foto: Privat

Schon länger hatte Kimmerle auf eine Rolle im Tatort gehofft. »Es gab aber nie etwas Passendes für mich wegen meiner Größe und Figur«, sagt der Reutlinger. Bei seiner Größe von 1, 97 Meter wiegt er 120 Kilogramm. Doch genau diese Maße waren es wohl, die ihn für eine andere Aufgabe am Tatort-Set interessant gemacht haben. »Ich war schon einige Mal als Security beim Dreh dabei«, erklärt der 50-Jährige.

Nicht lange überlegt

Immer wieder hatte er vor Ort aber nachgefragt, ob es nicht doch mal eine Rolle für ihn vor der Kamera gebe. »Man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein«, erklärt Kimmerle. So werden die Menschen auf einen aufmerksam. Und so kam es, dass vor kurzer Zeit eine Mail mit dem Angebot für die Tatort-Rolle bei ihm ankam. Da musste Kimmerle natürlich nicht lange überlegen.

Was für eine Rolle Kimmerle im Tatort spielt, darf er nicht verraten. Auch nicht, in wie vielen Szenen er auftaucht. Aber, dass er mit dem Hauptdarsteller Richy Müller zu sehen ist, ist kein Geheimnis. Kimmerle hat sich gleich wohlgefühlt am Set. »Ich habe mich umgezogen und war gleich in meinem Element. Es ging superschnell mit dem Dreh und ich wurde auch gelobt.«

Holger Kimmerle im Tatort-Büro. Foto: Privat.

Ihm ist es wichtig, professionell aufzutreten. »Ich frage immer genau nach, wann ich was machen soll«, sagt, er. Das hat bisher immer gut geklappt. Nur einmal, als er eine Leiche für die ZDF-Serie Soko spielen musste, wusste er nicht genau, wann er atmen durfte, als er auf dem Tisch in der Pathologie lag. »Der Dreh als Leiche war für mich bisher der anspruchsvollste«, sagt Kimmerle. Bevor er auf dem Tisch landete, musste er über einen längeren Zeitraum auf dem Bauch im Wasser treiben. Mit offenen Augen. Unter ihm tauchte der Kameramann, der ihn filmte. »Das war wirklich anstrengend.«

Neues Ziel: Hochdeutsch

Nach seinem Tatort-Dreh hofft Kimmerle nun auf weitere Erfolge. Dafür arbeitet er stetig an sich. Eines seiner großen Ziele ist es jetzt, sein Hochdeutsch zu perfektionieren. »Ich möchte alles versuchen, um aus dem Kleindarstellerbereich herauszukommen. Ich möchte gerne größere Rollen mit Text übernehmen«, sagt Kimmerle. Vor einiger Zeit habe eine Kölner Agentur die perfekte Rolle für ihn mit seiner Statur gehabt. Der einzige Haken: Kimmerle hätte perfekt Hochdeutsch sprechen müssen. Und das tut der Schwabe bisher nicht.

Holger Kimmerle arbeitet nebenberuflich als Personal Trainer. Foto: Privat

Trotz des Ehrgeizes ist es nicht Kimmerles Plan, die Schauspielerei und das Modeln hauptberuflich zu betreiben. Für ihn stehe der Spaß an erster Stelle. »Die Rollen sind für mich ein Ausgleich und ich freue mich natürlich, wenn jemand mich auswählt« . Der Reutlinger ist ausgebildeter Konstruktionsmechaniker und hat einen Vollzeitjob bei einer Reutlinger Firma. Nebenbei arbeitet er als Personal Trainer, Model und Markenbotschafter. »Ich bin bodenständig. Aber trotzdem stolz, auf alles, was ich erreicht habe.«

Holger KImmerle mit Sylvester Stallone. Foto: Privat

1990 habe er angefangen, als Bodybuilder zu trainieren. »Damals wollte ich wie Sylvester Stallone in Rocky oder Rambo aussehen. Ich dachte, dann habe ich die Möglichkeit, im Film zu landen.« Durch sein verändertes Aussehen habe er immer mehr Zuspruch bekommen. »Aber ich wusste auch immer, es kommt keiner an meine Haustür und bietet mir eine Rolle an«, erklärt Kimmerle. Also hat er seine Kontakte immer gepflegt. Das zahlt sich immer wieder aus.

»Richy Müller muss bleiben«

Ob Kimmerle künftig in einer Hauptrolle als Tatort-Kommissar im Fernsehen zu sehen sein wird, bleibt offen. »Ich bleib am Ball« , sagt er. Für ihn steht aber fest: »Richy Müller muss bleiben.«

Der Tatort mit Holger Kimmerle wird 2025 ausgestrahlt. Den genauen Termin kennt der Reutlinger noch nicht. Der Titel der Folge steht aber schon fest: »Verblendung«. (GEA)