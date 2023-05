Widerstand in Reutlingen gegen neue Schule

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit einer Online-Petition machen die Gegner eines geplanten privaten Gymnasiums in kirchlicher Trägerschaft jetzt im Internet mobil. Allen voran sind es der Vorsitzende des Reutlinger Gesamtelternbeirats, Thomas Kuchelmeister, der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Kreis Reutlingen/Tübingen, Matthias Gruner, sowie der ehemalige Schulamtsdirektor Wolfgang Straub, die auf diesem Weg den Schulterschluss mit anderen Kritikern suchen – und finden: Innerhalb von nur drei Tagen haben bereits 760 Unterstützer die Petition unterzeichnet.

Unterschriften kommen aus den Reihen der Reutlinger Schulfördervereine ebenso wie aus den Chef-Etagen weiterführender Schulen, aus Kollegien und der Elternschaft. Auch vereinzelte Mandatsträger des Reutlinger Stadtparlaments befördern die Protestaktion, die darauf abzielt, ein Vorhaben zu stoppen, das aus Sicht seiner Kritiker zwar hohe Kosten (kommunale Freiwilligkeitsleistungen) verursachen, mit Blick auf die steigenden Schülerzahlen indes kaum Entlastung bringen wird. Zumal die projektierte Privat-Penne maximal dreizügig zu fahren beabsichtigt, der Bedarf an Gymnasial-Plätzen jedoch ungleich höher ist.

Wie berichtet befürchten Kritiker des evangelischen Gymnasiums darüber hinaus, dass dieses zulasten staatlicher Bildungsstätten eine handverlesene Klientel unterrichten und durch Schaffung sogenannter Aufbauklassen ein G9-Abitur durchs Hintertürchen einführen wird. Was unweigerlich eine Konkurrenzsituation mit der Oberstufe der Minna-Specht-Gemeinschaftsschule und Reutlingens Beruflichen Schulen heraufbeschwören würde.

Anstatt in ein kirchliches Gymnasium zu investieren, so die einhellige Meinung derer, die sich gegen das Projekt aussprechen, sei die Stadtverwaltung gut beraten, ihre bestehenden öffentliche Bildungsstätten – Stichwort: Sanierungsstau – zu ertüchtigen und in Kooperation mit den »Staatlichen« einen Entwicklungsplan auszuarbeiten. (ekü)