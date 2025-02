Weniger neue Fälle im Landkreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nachdem die Zahlen bei Demenzerkrankungen viele Jahre stetig angestiegen sind, verzeichnet die AOK bei ihren Versicherten in den letzten fünf Jahren einen jährlichen Rückgang von durchschnittlich vier Prozent auf Landesebene. Im Landkreis Reutlingen betrug das Minus genau 4,32 Prozent pro Jahr. In absoluten Zahlen verringerte sich die Zahl der Demenzpatienten in der Region von 2.522 im Jahr 2019 auf 2.183 im Jahr 2023.

Ursache für Rückgang unklar

Eindeutige Ursachen für den Rückgang konnten bislang nicht ermittelt werden. Führende Wissenschaftler vermuten, dass die Gründe unter anderem eine gesündere Lebensweise mit weniger Tabakkonsum, ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung sein könnten. Trotzdem sind sich Fachleute einig, dass mittel- und langfristig wieder ein deutlicher Anstieg an Demenzerkrankungen bevorsteht, da die Bevölkerung immer älter wird und die Wahrscheinlichkeit zu erkranken mit der Lebenserwartung zunimmt. »Aktuelle Prognosen gehen für das laufende Jahr von etwa 2,7 Millionen Betroffenen über 65 Jahre in ganz Deutschland aus. Ende 2023 waren es noch 1,8 Millionen«, weiß Dr. med. Alexandra Isaksson, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg.

Pflegekurse und Pflegeberatung

Demenz ist der Oberbegriff für unterschiedliche Krankheiten, von denen Alzheimer die bekannteste und mit 75 Prozent aller Demenzerkrankungen auch die häufigste ist. Von Demenz wird gesprochen, wenn der Betroffene seit mindestens sechs Monaten unter einer Gedächtnisstörung kombiniert mit der Beeinträchtigung mindestens einer weiteren Hirnleistung leidet, die zu deutlichen Störungen im Alltagsleben führt. Ab einem Alter von 60 Jahren steigt die Häufigkeit steil an. »In der Altersgruppe der Hochbetagten ist jede vierte Frau und jeder fünfte Mann betroffen«, sagt Dr. Isaksson.

Laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft werden etwa 80 von 100 Menschen mit Demenz von ihren Angehörigen versorgt, die meisten davon Frauen. Die AOK bietet Pflegeberatung und Pflegekurse an, auch online. (eg)