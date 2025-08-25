Welt-Alzheimertag 2025: Das Programm im Landkreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Seit 1994 finden rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September weltweit vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation der an Demenz erkrankten Menschen und ihrer Angehörigen aufmerksam zu machen. Das diesjährige Welttag-Motto »Demenz – Mensch sein und bleiben« verweist darauf, dass das »Mensch sein« von der Geburt bis zum Tod untrennbar mit der menschlichen Würde verbunden ist. Was Menschen in ihrer biologischen, kulturellen und sozialen Dimension ausmacht, lässt sie »Mensch bleiben«, auch wenn sie von einer Erkrankung wie der Demenz betroffen sind – ob unmittelbar erkrankt, angehörig oder pflegend und helfend.

Programm richtet sich an Betroffene und Interessierte

Die breite Palette an Veranstaltungen zum diesjährigen Welt-Alzheimertag im Landkreis Reutlingen umfasst fachliche und rechtliche Informationen z.B. zur Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung, genussreiche und sinnliche Erlebnisse wie ein Menü, Musik- oder Kunsterlebnis, humorvolle und nachdenkliche Angebote in Form von Lesungen oder Filmen sowie spirituelle Angebote wie Andachten. Es ist von allem für alle etwas dabei: für von der Erkrankung Betroffene, für Angehörige und für an den vielfältigen Themen Interessierte.

Weitere Informationen

Das Landratsamt informiert mit einer Broschüre und einem Flyer über die zahlreichen Veranstaltungen, die dank des Engagements vieler Kooperationspartner in diesem Jahr vom 04. September bis 15. November 2025 in den Städten und Gemeinden des Landkreises angeboten werden. Flyer und Broschüre können kostenlos per E-Mail an alterundpflege@kreis-reutlingen.de angefordert werden. Alle Veranstaltungen finden sich außerdem auf der Website des Landratsamts unter www.kreis-reutlingen.de/veranstaltungen.

Wer Information, Beratung und Unterstützung im Alter, bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit sucht, findet diese beim Pflegestützpunkt im Landkreis Reutlingen:

https://www.kreis-reutlingen.de/Landkreis/Ueber-den-Landkreis/Alter-und-Pflege/Pflegestuetzpunkt (pm)