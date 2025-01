Welche Konzerte kommende Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

ABBA Gold. Mit den aktuellsten technischen Mitteln wird hier das original ABBA-Feeling präsentiert. Von den Originalkostümen bis hin zum schwedischen Akzent der bewunderten Vorbilder – jedes noch so kleine Detail ist authentisch ABBA. Am Dienstag, 14. Januar, 20 Uhr, kommt die »Concert Show« in die Stadthalle.

Appaloosa. Stilistisch bewegt sich das junge Quartett um Saxofonistin Sandrine Ramamonjisoa im Creative Jazz mit vielfältigen Einflüssen, etwa aus Hip-Hop und madagassischer Musik. Am Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, kommen Appaloosa auf Einladung des Jazzclubs in der Mitte ins franz.K.

The Psychonauts. Die explosive Mischung des Baseler Trios aus 50er-Rockabilly, 60er-Garage-Trash, 70er-Punk und 80er-Psychobilly klingt nach Hoochie-Coochie und bringt jeden Saal zum Beben. So auch am Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, im Pappelgarten bei der Saisoneröffnung.

Tübingen

Acoustic Storm. Die Konzertreihe »Storm Legends« mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm und seiner Ehefrau Mary Jane steigt am Montag, 13. Januar, 20 Uhr, im Hauptbahnhof mit Songs von Tom Petty, The Byrds, Bob Dylan und deren unschlagbaren Hits.

Wishbone Ash. Die britische Band um Gitarrist und Sänger Andy Powell gilt als eine der einflussreichsten und stilprägendsten Gitarrenbands in der Geschichte des Rocks: Am Mittwoch, 15. Januar, 20 Uhr, stellt die seit mehr als 50 Jahren bestehende Band ihr aktuelles Studioalbum »Coat Of Arms« im Sudhaus vor.

Die britische Band Wishbone Ash ist am Mittwoch im Sudhaus zu Gast. Foto: PR

Jörg Enz Trio. Den Modern Jazz, in dem der Gitarrist Jörg Enz sich zu Hause fühlt, verfeinert er regelmäßig in New York. Von dort hat er auch seine beiden Begleiter am Bass und Vibraphon mitgebracht. Das Konzert mit der ungewöhnlichen Besetzung steigt am Mittwoch, 15. Januar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Lüül & Band. Bei dem Berliner Pop- und Chanson-Sänger, dessen Stimme einen unmittelbar für seine Lieder einnimmt, trifft Melancholie auf Weltschmerz, ohne in Larmoyanz zu verfallen. So auch auf seinem aktuellen Album »Der stille Tanz«, das Lüül am Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, im Sudhaus vorstellt. (jüsp/pr)