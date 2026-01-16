Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und der Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Major Dudes. Die fünf Reutlinger Musiker kennen sich schon lange und beschlossen 2010, eine Band zu gründen, die ausschließlich die Musik von Steely Dan und Donald Fagen spielt. Heute Abend um 20 Uhr kommen die Steely-Dan-Aficionados um Frontsängerin Elke Kuppig in den Pappelgarten.

Poesie & Pommes Spezial. Während bei »Poesie & Pommes« reine WortkünstlerInnen auf der Bühne stehen, stellen sich hier bis zu fünf Singer-Songwriter einem Musikerwettstreit. Der Singer/Songwriter-Slam steigt am Dienstag, 20. Januar, 20 Uhr, im franz.K.

Martin Förster & Markus Herzer. Das Duo lädt zu einer musikalischen Entdeckungsreise durch die Filmgeschichte der letzten 100 Jahre ein – mit bekannten Themen aus legendären Soundtracks. Am Donnerstag, 22. Januar, 20 Uhr, spielen der Saxofonist und der Pianist im Pappelgarten.

Tübingen

Benjamin Friesinger Quartett. Angeführt von dem jungen Pianisten entsteht ein energiegeladener Jazz, der sowohl Virtuosität als auch Emotion in den Vordergrund stellt. Im Rahmen der Jam Session »Meet the Students« kommt das Quartett am Mittwoch, 21. Januar, 20.30 Uhr, in den Club Voltaire.

Songslam Jahressieger-Konzert. Die junge Singer-Songwriterin Lini und Samuel Kilian sind die Gewinner des Songslam-Jahresfinales und präsentieren am Donnerstag, 22. Januar, 20 Uhr, bei einem Doppelkonzert im Club Voltaire Alltags-Hymnen und subversive Hits aus einem parallelen Musik-Universum.

Rottenburg

Open Mic - Wir spielen - Du singst. Bei diesem »ungehemmten und durchgeknallten freien Singen« können Besucher ans Mikrofon treten und ihre Lieblingssongs singen - unterstützt von der Band Acoustic Storm und dem Publikumschor. Am Mittwoch, 21. Januar, 20 Uhr, im Old Hamburg. (jüsp/pr)