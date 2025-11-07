Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox. Das aktuelle Programm des Reutlinger Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus seiner mehr als 30-jährigen Karriere, ein »Best of« und »who is who« aus 40 Jahren Musikgeschichte. Am Montag, 10. November, 20 Uhr, kommt Joe Vox solo in den Pappelgarten.

Into the Groove. Die Nachwuchsmusiker der Groove Factory präsentieren Coversongs und Eigenkompositionen in verschiedenen Besetzungen. Für die sieben Schülerbands der Pop-, Rock- und Jazzabteilung der Musikschule ist der Auftritt am Dienstag, 11. November, 19 Uhr, im franz.K das Highlight des Jahres.

Jazz Session. Am Donnerstag, 13. November, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine von Tobias Festl geleitete Jamsession der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch jung gebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Locomondo. Mit ihrem weltumspannenden Gute-Laune-Crossover kämpfen die sieben Musiker aus Athen gegen jeden Frust in ihrem Heimatland erfolgreich an. Am Donnerstag, 13. November, 20 Uhr sorgt die Band mit ihrem Mix aus Mestizo, Reggae und Rock für Stimmung im franz.K.

Tübingen

Brunke. Mit aufrichtigen Texten und einem einzigartigen und organischen Indie-Pop-Sound zeigt der Liedermacher von der Nordseeinsel Juist seine künstlerische Vision. Am Mittwoch, 12. November, 20 Uhr, stellt Brunke sein Debütalbum »Sonnenbrand« in der Sudhaus Peripherie vor. Supportband: Falcke.

Lash & Grey. Die Musik des Soul–Jazz–Pop–Duos mit Sängerin Kristin Lash und dem Gitarristen Jakub Grey aus Bratislava ist eine manchmal leidenschaftliche, dann wieder fast intime, aber immer hochemotionale Musik. Am Mittwoch, 12. November, 20 Uhr, kommt das Duo in den Club Voltaire.

Acoustic Storm. Die Konzertreihe »Storm Legends« mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm und seiner Ehefrau Mary Jane präsentiert am Donnerstag, 13. November, 20 Uhr, im Café Haag einen Abend mit Songs von Crosby, Stills, Nash & Young und anderen Rocklegenden.

Songslam Jahresfinale. Die Gewinner der ersten vier Tübinger Sorglos Song Slams treten am Donnerstag, 13. November, 20 Uhr, mit selbst geschriebenen Songs auf der Club-Voltaire-Bühne gegeneinander an und die Publikumsjury entscheidet, wer am Ende den goldendsten aller Blumentöpfe gewinnt.

Rottenburg

Open Mic - Wir spielen - Du singst. Bei diesem »ungehemmten und durchgeknallten freien Singen« können Besucher ans Mikrofon treten und ihre Lieblingssongs singen - unterstützt von der Band Acoustic Storm und dem Publikumschor. Am Mittwoch, 12. November, 20 Uhr, im Old Hamburg. (jüsp/pr)