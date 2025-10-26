Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Outrage. Das Quintett gründete sich bereits 1996 in Frankreich und ist dort eine feste Größe. Mit ihrer Mischung aus Rock’n’Roll und Punkrock mit einer heftigen Priese Bläserpower und einer erfrischenden Liveshow werden sie am Montag, 27. Oktober, 20 Uhr, das franz.K rocken.

Poesie & Pommes Spezial. Während bei »Poesie & Pommes« reine WortkünstlerInnen auf der Bühne stehen, stellen sich hier bis zu fünf Singer-Songwriter einem Musikerwettstreit. Der Singer/Songwriter-Slam steigt am Dienstag, 28. Oktober, 20 Uhr, im franz.K.

Kumbia Boruka. Die Formation aus Monterrey zelebriert nicht nur die tanzbare Cumbia-Tradition, sondern ergänzt diese mit Elementen anderer Musikstile wie Reggae, Dub, afrikanischer Musik, Rock und Psychedelic. Am Donnerstag, 30. Oktober, 20 Uhr, spielt die mexikanische Band im franz.K.

Tübingen

Larceny. Das Quintett des Drummers David Giesel spielt zeitgenössische Kompositionen, die von einer Reise auf die Färöer-Inseln inspiriert wurden und sich durch einen transparenten Bandsound auszeichnen. Am Mittwoch, 29. Oktober, 20.30 Uhr, stellt das Quintett ihr Debütalbum im Club Voltaire vor.

Mentsh United feat. Shantel. Die 13 Musiker verschiedenster Herkunft und Religion bringen einen Sound auf die Bühne, der für Zusammenhalt, gegen Hass, Antisemitismus und Vorurteile steht. Das Ensemble um Bandleader Shantel kommt am Donnerstag, 30. Oktober, 20.30 Uhr, ins Sudhaus.

Die 13-köpfige Band Mentsh United feat. Shantel ist am Donnerstag zu Gast im Sudhaus. Foto: PR Die 13-köpfige Band Mentsh United feat. Shantel ist am Donnerstag zu Gast im Sudhaus. Foto: PR

Thomas THE. Der Liedermacher präsentiert seine neue CD »Brücken«. Aufgenommen hat er sie Anfang April bei Fabian Schaller, dessen Tübinger Tonstudio kurz darauf abgebrannt ist. Das Benefizkonzert für den Aufbau von Schallers neuem Studio steigt am Donnerstag, 30. Oktober, 20 Uhr, im Club Voltaire.

Glems

Warner Hodges Band. Der Gitarrist und seine Begleiter gelten als Vertreter des gitarrenbetonten Rock und als versierte Liveband, die Musik von Merle Haggard ebenso im Repertoire haben wie AC/DC. Beweisen wollen sie dies am Donnerstag, 30. Oktober, 20.30 Uhr, im Hirsch. (jüsp/pr)