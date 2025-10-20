Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In dieser Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Mackefisch. Das Mannheimer Liedermacher-Duo verfügt nicht nur über eine enorme sprachliche und musikalische Bandbreite, sie können auch gefühlte 20 Instrumente gleichzeitig spielen. Am Donnerstag, 23. Oktober, 20 Uhr, spielt das Duo beim Kleinkunstherbst im franz.K.

Tübingen

Alin Coen. Die 2007 nach einer Jamsession gegründete Alin Coen Band singt melancholische Lieder vom Lieben und Loslassen, mal auf Englisch, mal auf Deutsch. Die Hamburger Sängerin und Gitarristin spielt am Dienstag, 21. Oktober, 20 Uhr, mit ihrer Band im Sudhaus.

Alin Coen ist am Dienstag zu Gast im Sudhaus. Foto: PR Alin Coen ist am Dienstag zu Gast im Sudhaus. Foto: PR

Jazzclub Jam Session. Der Tübinger Gitarrist Marcus Halver und seine Session-Band eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 22. Oktober, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Tübinger Song Slam. Vier Musiker treten am Donnerstag, 23. Oktober, 20 Uhr, mit selbst geschriebenen Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf der Club-Voltaire-Bühne gegeneinander an und die Publikumsjury entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt.

Mandé Sila feat. Habib Koité. Der Gitarrist und Sänger stammt wie seine drei Mitspieler aus einer traditionellen Musikerfamilie, die in Mali zur Zunft der Griots gehört. Neben Songs aus der westafrikanischen Heimat gibt es am Donnerstag, 23. Oktober, 20 Uhr, auch orientalische Rhythmen im Sudhaus zu hören.

Glems

Zappatisten. Hervorgegangen aus der Zappa-Tribute-Band Sheik Yerbouti, lässt die Band um Napoleon Murphy Brock, dem ehemaligen Frontmann der legendären Mothers of Invention, Frank Zappas Kompositionen wieder auferstehen. Am Mittwoch, 22. Oktober, 20.30 Uhr, kommt die Band in den Hirsch.

Rottenburg

Live Music Box. Bei diesem neuen Format können Gäste aus dem Publikum aus einer Liste von hundert Rockklassikern einen Song auswählen und das Duo Acoustic Storm erfüllt die Wünsche live. Am Mittwoch, 22. Oktober, 20 Uhr, steigt das Konzert mit Publikumsbeteiligung erstmals im Old Hamburg. (jüsp/pr)