Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Dudli/Herring NY Project ist am Mittwoch zu Gast im Pappelgarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Quinteto Universal. Das argentinische Quintett interpretiert traditionelle Tango-Werke, Walzer und Milongas aus den 1940er-Jahren in ihren Originalversionen. Heute Abend um 19.30 Uhr kommt die Gruppe mit Bandoneon, Piano, Violine, Kontrabass und Gesang erstmals in den Pappelgarten.

Dudli/Herring NY Project. Dieses besondere Bandprojekt vereint Joris Dudlis europäische Band mit seinem langjährigen musikalischen Partner, dem US Star-Saxofonisten Vincent Herring. Am Mittwoch, 15. Oktober, 20 Uhr, spielt das Septett mit dem jungen Gast-Trompeter Joey Curreri im Pappelgarten.

Costa del Soul & the Master Horns. Sie spielen Souliges und Funkiges und ihre Songs stammen von Chaka Khan, Earth Wind & Fire, Incognito, Stevie Wonder und Tower of Power. Diesen raffinierten Soundcocktail präsentiert die zehnköpfige Band am Donnerstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, im Pappelgarten.

Dub Spencer & Trance Hill. Das Zürcher/Luzerner Kombinat juxt sich mit charmanten, futuristischen Soundelementen zwischen Pop, Dub, surrealer Electronica und Spaghetti-Western-Klängen durch ein Winterwunderland. Am Donnerstag, 16. Oktober, 20 Uhr, ist die vierköpfige Band im franz.K zu Gast.

Tübingen

Atom String Quartet. Die polnische Band kombiniert die Fähigkeiten eines Streichquartetts mit Improvisation und lässt sich von Jazz, Folklore, weltmusikalischen Anleihen und zeitgenössischer Musik inspirieren. Am Dienstag, 14. Oktober, 20 Uhr, spielt die Gruppe bei den Jazz & Klassik Tagen im Sudhaus.

Yoshi Tschira Quintett. Die fünf jungen Musiker um den Gitarristen Joschi Tschira verweben die Eigenkompositionen des Bandleaders mit der Musik von Vorbildern wie Wolfgang Muthspiel und Brad Mehldau. Am Dienstag, 14. Oktober, 20.30 Uhr, spielt das Quintett im Saal des neuen SWR Studios.

Mandala Movie meets Mascotte. Anlässlich der Jazz & Klassik Tage verabredet sich die zum Sextett erweiterte Band Mandala Movie zu einem Rendez-vous der besonderen Art: Am Mittwoch, 15. Oktober, 20 Uhr, gibt es im Sudhaus-Theatersaal eine abgefahrene Soundcollage zu charmanter Stummfilmkunst.

Guitars. Die drei Gitarren-Virtuosen Ralf Illenberger, Natalia Rose und Thomas Maos finden sich am Donnerstag, 16. Oktober, 20 Uhr, bei den Jazz & Klassik Tagen zu einem Konzert zusammen und spielen im Sudhaus jeweils ein Solo-Set mit einem anschließenden Jam. (jüsp/pr)