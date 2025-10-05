Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das finnische Rocktrio The Vintage Caravan kommt am Dienstag ins Sudhaus.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Shelvis. Als Apostel des »King of Rock’n’Roll« tourt er seit 2003 durch die Republik und singt die schönsten Songs aus Elvis' mehr als 800 Titel umfassendem Repertoire. Wenn Shezad Eikmeier heute Abend um 19.30 Uhr die Pappelgarten-Bühne betritt, hat man das Gefühl, die Zeit wäre stehen geblieben.

Jazz Session. Am Donnerstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine von Tobias Festl geleitete Jamsession der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch älteren, aber jung gebliebenen Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Tobias Festl ist bei den BassBar Live Acts im Pappelgarten in Reutlingen zu hören. Foto: Rainer Ortag Tobias Festl ist bei den BassBar Live Acts im Pappelgarten in Reutlingen zu hören. Foto: Rainer Ortag

Nacht der Gitarren. Für die anstehende Festivaltour konnte der Veranstalter vier der weltweit besten Akustikgitarristen verpflichten: Lulo Reinhardt, Alexandr Misko (Rumänien), Alexandra Whittingham (England), Elodie Bouny (Frankreich) spielen am Donnerstag, 9. Oktober, 20 Uhr, bei dem Eintages-Festival im franz.K.

Der Musiker Alexandr Misko tritt bei der diesjährigen »Nacht der Gitarren« im franz.K auf. Foto: Erik Hlacer Der Musiker Alexandr Misko tritt bei der diesjährigen »Nacht der Gitarren« im franz.K auf. Foto: Erik Hlacer

Tübingen

The Vintage Caravan. Das Trio aus Reykjavík verbindet progressives Rock-Feeling mit Classic-Rock-Wurzeln der 70er-Jahre und ist bekannt für seine energiegeladenen Shows. Am Dienstag, 7. Oktober, 20 Uhr, spielt das Rocktrio im Sudhaus. Supportbands: Velvet Rush und Final Stair.

Noah Diemer Trio. Die Wurzeln ihrer Musik liegen nicht nur im zeitgenössischen Jazz, sondern reichen bis hin zu den klassischen Komponisten aus der Zeit des Impressionismus. Am Mittwoch, 8. Oktober, 20.30 Uhr, spielt die junge Band im Rahmen der Reihe »Meet the Students« im Club Voltaire. (jüsp/pr)