Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Randi Tytingvåg Trio. Die norwegische Sängerin und Songwriterin ist bekannt für ihre warme, klare Stimme und gemeinsam mit ihren beiden Mitspielern bewegt sie sich an der Schnittstelle von Folk und Jazz. Heute Abend um 19.30 Uhr, kommt das Folktrio erstmals in den Pappelgarten.

Sons of Arrakis. Die Doom-Rockband aus Montreal, die im Juni 2019 gegründet wurde und sich von Frank Herberts Dune-Romanen inspirieren lässt, beschreibt ihren Sound als Melange aus Stoner-Rock und Cinematographic-Sci-Fi-Rock. Am Mittwoch, 1. Oktober, 20 Uhr, spielt das Quartett im franz.K. Support: Doggod.

Joe Vox acoustic Trio. Der Reutlinger Sänger und Gitarrist ist ein Garant für Leidenschaft und Power auf der Bühne und nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul. Am Donnerstag, 2. Oktober, 19.30 Uhr, hat Vox im Pappelgarten Martin Bürger und seinen Sohn Vincent dabei.

Tübingen

Pericopes + 1. Das italienische Trio mischt Jazz, liturgische Gesänge, Progrock oder Avantgarde zu einer groovenden Mixtur und hat mit seinem neuen Album »Good Morning World« ein furioses Klangkaleidoskop geschaffen. Am Mittwoch, 1. Oktober, 20.30 Uhr, kommt das Trio in den Club Voltaire.

Huun-Huur-Tu. Das vierköpfige Ensemble aus Tuva gilt als Meister des Kehlkopf- und Obertongesangs, einer der faszinierendsten Vokaltechniken der Welt, und konzentriert sich auf alte, teils vergessene Lieder ihrer Heimat. Am Donnerstag, 2. Oktober, 20 Uhr, ist die tuvinische Gruppe zu Gast im Sudhaus.

Glems

Krissy Matthews. Er ist 33 Jahre alt und gründete bereits im Alter von 12 seine erste eigene Band. Das britische Ausnahmetalent mit norwegischen Wurzeln bringt den Blues in allen seinen Facetten auf die Bühne – und zwar am Donnerstag, 2. Oktober, 20.30 Uhr, im Hirsch.

Rottenburg

Acoustic Trio. Der US-amerikanische Sänger, Songwriter und Gitarrist Robert Laroche präsentiert mit seinem Acoustic Trio gefühlvollen Rock, Americana und Singer-Songwriter-Klänge und kommt am Mittwoch, 1. Oktober, 20 Uhr, ins Old Hamburg. (jüsp/pr)