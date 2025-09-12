Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox. Das aktuelle Programm des Reutlinger Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus seiner mehr als 30-jährigen Karriere, ein »Best-of« und »Who's who« aus 40 Jahren Musikgeschichte. Am Montagabend um 19.30 Uhr kommt Joe Vox solo in den Pappelgarten.

Broadway Cowboys. Der Gitarrist und Sänger Rudie Blazer und seine drei Kumpels sind seit vielen Jahren nicht nur in der Region in Sachen Country, Bluegrass und Western Swing unterwegs. Am Donnerstag, 18. September, 19.30 Uhr, spielen die vier Tübinger Cowboys im Pappelgarten.

Tübingen

Soulcrane. Matthias Schwengler ist ein vielseitiger Trompeter und hat in den letzten Jahren seinen ureigenen Sound entwickelt. Mit seinem Trio verbindet er am Mittwoch, 17. September, 20.30 Uhr, im Club Voltaire Jazz mit Metren und Skalen aus dem Balkan, arabischen Ländern oder Lateinamerika. (jüsp/pr)