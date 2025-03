Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Diese Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Jazz Jam Session. Am Donnerstag, 13. März, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch junggebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Tübingen

Siena Root. Seit ihren Anfängen haben die vier Root-Rocker eine besondere Verbindung zum akustischen Sound, der von indischen Klängen über »Rock-Ragas« bis zum neuesten Akustik-Album »Revelation« reicht. Am Mittwoch, 12. März, 20 Uhr, kommt die Heavy-Psychedelic-Band ins Sudhaus.

Luka Kastelic Quartet. In seiner Musik dominiert der warme, manchmal dunkle, manchmal melancholische Sound der Bassklarinette. Dabei finden sich Einflüsse von zeitgenössischem Jazz, Hip-Hop und Soul in den Kompositionen. Am Mittwoch, 12. März, 20.30 Uhr, kommt das Quartett in den Club Voltaire. (jüsp/pr)