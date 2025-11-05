Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und Region geboten sind

Lady R and the Paulinettes sind am Samstag zu Gast im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Lady R and the Paulinettes. Sängerin Pauline Ruhe und ihre Mitspieler klingen, als hätten Soul und Jazz beschlossen, zusammenzuleben, während Blues und Pop regelmäßig zu Besuch kommen. Am Samstag, 8. November, 20 Uhr, spielt das Quartett im Jazzclub in der Mitte. Am Freitag, 20.30 Uhr, lädt Benjamin Himpel zum Friday Jazz Jam Mainstream.

Familien-Konzert. Das erstmals ausgetragene Jazzkonzert für Eltern mit Babys und Kleinkindern ist eine Kooperation zwischen dem Jazzclub in der Mitte, der Musikschule und der Volkshochschule Reutlingen. Am Sonntag, 9. November, 11 Uhr, präsentieren Ellen und Bernd Marquart das besondere Konzert im Foyer der VHS.

Nikos Hatziliadis. Nikos an der Bouzuki und seine Gäste spielen Lieder über Leid, Armut, Unterdrückung, Hoffnung und Liebe, entstanden in den Hafenstädten Griechenlands an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Rembetiko-Konzert steigt am Sonntag, 9. November, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Nirse González. Eine erstaunliche Technik, Ausdruckskraft und seine Rolle als Botschafter der venezolanischen Gitarrenkunst zeichnen ihn aus und machen seine Konzerte zu einem Musikerlebnis. González tritt am Freitag, 7. November, 20 Uhr, zum Auftakt des Internationalen Gitarrenfestivals im Sudhaus auf.

Katakombenfest. Hier treten ausschließlich Bands auf, die ihr Trainingslager in den Kellern des Sudhauses haben. Am Samstag, 8. November, 20 Uhr, spielen mit Krautpüree, Double U D40 und Schmidt&Rathmann drei Bands, die von Krautrock über Elektro bis Pop-Punk alles abdecken, was die Stromgitarren hergeben.

Das Duo Schmidt&Rathmann spielt am Samstag beim Katakombenfest im Sudhaus. Foto: PR Das Duo Schmidt&Rathmann spielt am Samstag beim Katakombenfest im Sudhaus. Foto: PR

Metzingen

Madaus & Band. Das Trio steht mit Akustikgitarre, Cajon und Bass ganz in der Singer/Songwriter-Tradition. Die Band ist am Freitag, 7. November, 20 Uhr, zu Gast beim Kulturforum und spielt eigene Lieder von Simon Madaus und ausgewählte Coversongs bekannter Interpreten.

Glems

Aynsley Lister. Der Brite ist ein vor Energie nur so sprühender Sänger und er erfüllt auch seinen Job als schwer arbeitender Gitarrist mit viel Verve. Der Hochgeschwindigkeits-Blueser spielt am Freitag, 7. November, 20.30 Uhr, mit seiner Band im Hirsch.

T.G. Copperfield-Band. Für seinen tiefgründigen Roots-Rock hat sich der deutsche Gitarrist Copperfield eine handverlesene Electric-Band mit ins Boot geholt. Das vierköpfige Rock-Ensemble präsentiert seinen »Vintage Copperfield Sound« am Samstag, 8. November, 20.30 Uhr, im Hirsch.

Rottenburg

Jakob Nacken & Die Toyboys. Der Tübinger Impro-Spezialist hat sich eine hochkarätige Band zusammengestellt, die ausschließlich Songs spielt, die speziell auf die Wünsche des Publikums zugeschnitten sind. Am Samstag, 8. November, 20 Uhr, spielen die Toyboys im Old Hamburg.

Herrenberg

Rocking Daddies. Ein wenig John-Mayall-Blues, eine Prise Folk, viel 70er-Jahre-Rock’n’Roll und dazu ein enormes Quantum an fossilen Hits: Die Rock-Dinos aus Tübingen rocken am Samstag, 8. November, 19 Uhr, mit treibenden Grooves und gefühlvollen Balladen das Eiscafé La Piazza am Marktplatz.

Waldenbuch

Jazzmates. Reinhold Uhl (Saxofon), Horst Götz (Bass) und Wieland Braunschweiger (Schlagzeug) geben eigene Kompositionen zum Besten und scheuen auch vor ungewöhnlichen Begegnungen nicht zurück. Das Trio spielt am Sonntag, 9. November, 18 Uhr, im Museum Ritter. (jüsp/pr)