Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Band Ton Steine Scherben kommt am Freitag zu einem Sonderkonzert in den Pappelgarten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Ton Steine Scherben. Zwei Ur-Scherben touren bis heute durch deutschsprachige Länder: Bassist Kai Sichtermann und Drummer Funky K. Götzner erinnern am Freitag, 23. Januar, 20 Uhr, im Pappelgarten mit der Sängerin und Gitarristin Birte Volta an die rebellische Zeit Rio Reisers und der Scherben.

Jazz-Quintett SP2. Das Quintett präsentiert am Samstag, 24. Januar, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte Highlights aus fast zehn Jahren Bandgeschichte, vom »Projekt Stockholm« bis zu »Latin Jazz«. Bereits am Freitag findet ab 20.30 Uhr das Highschool-Jazz-Konzert mit dem Stuttgarter Yoshi Tschira Trio statt.

Nikos Hatziliadis. Nikos an der Bouzuki und seine Gäste spielen Lieder über Leid, Armut, Unterdrückung, Hoffnung und Liebe, entstanden in den Hafenstädten Griechenlands an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Rembetiko-Konzert steigt am Sonntag, 25. Januar, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Marc Copland & Daniel Schläppi. Das Duo spielt Eigenkompositionen und selten gehörte Jazzklassiker, die unter den Händen des Pianisten und Bassisten eine ganz eigene Prägung bekommen. Am Freitag, 23. Januar, 20 Uhr, kommt das seit 2012 bestehende Duo ins Bechstein Centrum.

Bölter. Als Preisträger des »Robert Johnson Guitar Awards« und Gewinner des »Deutschen Rock & Pop Preises« gilt Philip Bölter als einer der originellsten deutschen Gitarristen seiner Generation. Am Freitag, 23. Januar, 20 Uhr, spielt Bölter mit seinem Trio in der Sudhaus Peripherie.

Wüste Welle Big Band. Mit dem spanischen Saxofonisten Francisco Ángel Blanco und den Vokalistinnen Sigrun Schumacher, Eva Leticia Padilla und Odilia Damm präsentiert die 18-köpfige Tübinger Bigband am Sonntag, 25. Januar, 18 Uhr, im Sudhaus ein Konzertprojekt, das einen besonderen Jazzabend verspricht.

Eningen

Blasebelg. Mit Gitarre, Akkordeon, Tuba, Glockenspiel, Harmonium, Bassklarinette und anderen wundersamen Klängen zaubern Uli Gonser, Stefan Labude und Joachim Stahl den Hintergrund für die Lieder der italienischen Sängerin Petra Bagnarelli. Am Samstag, 24. Januar, 20 Uhr, im Asylcafé.

Glems

Birth Control. Ihr Name steht für die große Zeit des Krautrock während der 60er- und 70er-Jahre: Gut fünf Jahrzehnte nach ihrer Gründung spielt die Band zwar meist vor kleinerer Kulisse, doch für ihre Fans hat sie nichts von ihrer Faszination verloren. Die Band kommt am Freitag, 23. Januar, 20.30 Uhr, in den Hirsch.

Jürgen Hörig & Benny Eisel. In ihrem Programm »Songs & Lyrics« verbinden die beiden Musiker bekannte Songs, eigene Stücke und persönliche Geschichten. Der Moderator und Sänger Jürgen Hörig ist am Samstag, 24. Januar, 20.30 Uhr, mit dem Gitarristen Benny Eisel zu Gast im Hirsch.

Rottenburg

Clan dei Suoni. Die Mitglieder der fünfköpfigen Musikertruppe können auf rund 40 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Bands zurückblicken und haben sich der italienischen Musik von Pop und Funk bis zu Blues, Folk und Jazz verschrieben. Am Samstag, 24. Januar, 20 Uhr, im Old Hamburg.

Meidelstetten

Jewelled Moon. Die vier Musiker aus Tübingen fanden Anfang der 90er-Jahre zusammen und trennten sich 1996. Am Samstag, 24. Januar, 20.30 Uhr, präsentiert die Urbesetzung im Adler eine Vision aus dem Psychedelic-Sound der 60er, Heavy-Bluesrock der 70er und 80er und Indie-Alternative-Rock der 90er.

Bleichstetten

The Futage. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Kultur am Wald« spielt am Samstag, 24. Januar, 20 Uhr, im Sporthaus eine jungen Band auf, die die Zuhörer auf eine abwechslungsreiche, dabei aber immer entspannte Reise mit ausgesuchten Coversongs der Pop und Rockgeschichte entführt. (jüsp/pr)