Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die legendäre Dutch Swing College Band ist am Samstag zu Gast im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Anselm Krisch Trio. Das Trio des Tübinger Pianisten spielt US-Jazz mit besonderem Augenmerk auf groovendem Swing. Im Repertoire finden sich am Freitag, 16. Januar, 20.30 Uhr, im Jazzclub in der Mitte Jazzstandards, aber auch die ein oder andere Eigenkomposition.

Diorama. Die Band um Sänger und Mastermind Torben Wendt vereint elektronische Intensität mit organischer Tiefe – getragen von introspektiven Texten, eindringlicher Stimme und einer beeindruckenden Live-Präsenz. Am Samstag, 17. Januar, 20 Uhr, spielen die vier Dark-Waver im franz.K.

Dutch Swing College Band. Der swingende Dixieland-Stil, die heißen Arrangements und exzellente Solisten zeichnen das vor 80 Jahren in Holland gegründete Orchester aus, das am Samstag, 17. Januar, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte zu Gast ist und den kleinen Jazzkeller sicherlich zum Brodeln bringt.

Franz & Sali Band. Seit vielen Jahren erfreut das Trio mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und dreistimmigem Gesang ihr Publikum und nimmt es mit auf eine Reise durch die 60er- bis 80er-Jahre. Am Sonntag, 18. Januar, 12.30 Uhr, gibt es im Pappelgarten Coversongs von Van Morrison, CCR und anderen auf die Ohren.

Tübingen

Universum ORS. Das Trio lebt in einer Welt ohne kon­krete Vorschrift. Alles ent­steht und vergeht im Moment, frei impro­visiert. Das kann ganz gefäl­lig sein, leicht­füßig, melo­disch. Oder Avant­garde, laut und wüst. Am Freitag, 16. Januar, 20 Uhr, spielt das Trio mit Cello, Strombass und Drums im Club Voltaire.

Dancing Queens & Band. Die Dancing Queens präsentieren in ihrer neuen Show nicht nur das originale ABBA-Feeling, sondern nehmen uns mit auf eine Zeitreise durch das Universum der »Queens of Pop Music« der 60er-, 70er- und 80er-Jahre. Am Freitag, 16. Januar, 20.30 Uhr, kommt die Tribute-Show ins Sudhaus.

Layla. Gemeinsam interpretieren die sechs Musiker der Eric-Clapton-Tributband aus dem Raum Tübingen/Stuttgart am Freitag und Samstag, 16. und 17. Januar, jeweils 20 Uhr, im Sudhaus-Theatersaal bekannte und weniger bekannte Songs aus dem großen Eric-Clapton-Repertoire.

Metzingen

Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Poetische Chansons des deutschsprachigen Kabarettliedes der 20er- und 30er-Jahre: Das präsentieren Paula Stark und Barbara Putzhammer am Freitag, 16. Januar, 20 Uhr, unter dem Motto »Menschlich – allzu Menschliches« im Kulturforum.

Glems

Nix wie Raus. Die Reutlinger Band wurde Ende 2022 gegründet und besteht aus fünf erfahrenen Musikern, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen: Blues, Rock, Soul und Folk. Am Samstag, 17. Januar, 20.30 Uhr, spielt die Band um Frontsänger Andreas Rau im Hirsch.

Nürtingen

Swingology. Das Trio lässt die Entstehungsgeschichte des Jazz Manouche in Wort und Musik aufleben und nimmt ihre Zuhörer am Freitag, 16. Januar, 20 Uhr, in der Tapasbar der Alten Seegrasspinnerei mit auf eine Reise ins Paris der 20er- und 30er-Jahre.

Meidelstetten

Waidele’s Conversation. Der Konstanzer Sänger und Pianist Jürgen Waidele breitet mit vier weiteren Musikern das gesamte Klangpanorama des Soul mit Coversongs, Eigenkompositionen und knackigen Hooklines aus. Am Samstag, 17. Januar, 20.30 Uhr, feiert das Quintett im Adler sein 40-jähriges Jubiläum.

Rottenburg

Jürgen Hörig & Benny Eisel. In ihrem Programm »Lieblingslieder – ein Abend mit Songs und Lyrics« verbinden die beiden bekannte Songs, eigene Stücke und persönliche Geschichten. Der Moderator und Sänger Jürgen Hörig ist am Samstag, 17. Januar, 20 Uhr, mit dem Gitarristen Benny Eisel zu Gast im Old Hamburg. (jüsp/pr)